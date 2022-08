NIAGARA, ON, le 25 août 2022 /CNW/ - O.A.M. Inc. et TURNSPOUT, une division de Work It Out Inc., ont annoncé aujourd'hui la signature d'une entente de distribution nationale exclusive. Cet accord permet à O.A.M. d'acquérir les produits révolutionnaires de TURNSPOUT pour la descente et le drainage de l'eau pour ses clients partout au Canada.

TURNSPOUT et O.A.M. Inc. signent une entente de distribution nationale exclusive qui réunit les experts en matière de descentes pluviales et d'évacuation des eaux (Groupe CNW/TurnSpout) Code QR (Groupe CNW/TurnSpout)

TURNSPOUT est un produit révolutionnaire qui élimine l'obstruction des descentes pluviales et améliore l'évacuation de l'eau et la gestion des inondations autour des maisons, des bâtiments et des installations commerciales. La conception en instance de brevet de TURNSPOUT est doté d'un coude réglable et verrouillable qui pivote sur 360° et se soulève ou s'abaisse de 25° pour s'écarter de VOTRE chemin lorsque vous faites des travaux de jardinage. Celui-ci peut être installé en moins de 5 minutes.

« TURNSPOUT offre une solution révolutionnaire pour gérer le drainage de l'eau autour des maisons, des bâtiments et des propriétés, une nécessité aujourd'hui avec la préoccupation accrue concernant les inondations et le drainage dans toutes les communautés », explique Fred Nykamp, propriétaire, inventeur et PDG de TURNSPOUT, une division de Work It Out Inc. « Nos produits TURNSPOUT combinés à l'expertise d'O.A.M. Inc. en matière de produits de toiture, de drainage et de revêtement en aluminium, constituent un partenariat naturel ».

« TURNSPOUT est une solution à des décennies de défis en matière de gestion du drainage des descentes pluviales inférieures, des inondations et des problèmes d'obstruction générale », a expliqué M. Louis Maisonneuve, président et co-propriétaire d'O.A.M. Inc. « Ce sera une excellente fonctionnalité pour tous les propriétaires, les corps de métier et les gestionnaires de maisons, d'immeubles et de propriétés, surtout lorsqu'elle sera combinée à la gamme complète de produits de haute qualité d'O.A.M., à ses accessoires et à une distribution accrue à travers le Canada ».

À propos de O.A.M. Inc. - O.A.M. Inc. est en affaire depuis 50 ans et est un chef de file dans la fabrication, la fourniture et la distribution de produits d'aluminium spécialisés conçus pour gérer, améliorer le drainage et protéger les maisons, les bâtiments et les projets immobiliers, y compris les gouttières, les tuyaux de descente, les soffites, les revêtements et les accessoires. Le bureau chef est situé à St-André d'Argenteuil, Québec.

À propos de Work It Inc. - TURNSPOUT fait partie de la famille de marques novatrices de Work It Out Inc. Chez Work It Out, nous aidons les gens qui en ont assez d'investir dans des articles de base du quotidien qui sont plus frustrants qu'utiles à vivre une réalité plus facile et plus agréable grâce à des produits qui fonctionnent mieux.

TURNSPOUT sera présenté au prochain FALL HOME SHOW à Toronto

30 Septembre -2 Octobre, 2022

CENTRE ENERCARE (EXHIBITION PLACE) - STAND D'EXPOSITION 812

SOURCE TurnSpout

Renseignements: O.A.M. Inc. / M. Louis Maisonneuve / 450.983.3766 / [email protected] / www.oam-inc.ca; TURNSPOUT / Mr. Fred Nykamp / 905.630.3420 / [email protected] / www.turnspout.net