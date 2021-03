« C'est un honneur pour moi, a déclaré Mme Campeau. Ce rôle me permettra de faire fructifier les 25 ans d'expertise de Lettrapub en graphisme et en impression numérique grand format tout en continuant d'offrir à nos clients nos services personnalisés de conception, d'impression et d'installation d'enseignes, de lettrages et d'habillages de véhicules et de vitrines. » Mme Campeau a fait ses débuts au Service des expéditions de Turbo Images; elle a ensuite occupé les postes de coordonnatrice de l'installation, de chargée de projet, de superviseure, de directrice de l'estimation et, plus récemment, de directrice du Service à la clientèle et du Service d'installation. Avant de se joindre à Tubo Images, elle a travaillé huit ans chez Quebecor, où elle a fut tour à tour chargée de projet, responsable de la planification et superviseure de l'expédition.

Turbo Images propose des habillages de véhicules aux couleurs de la tournée promotionnelle 2021 de l'Universal Womens Network

Pour saluer le parcours exceptionnel et le leadership de Mme Campeau, l'Universal Womens Network (Réseau universel des femmes), la plateforme mondiale engagée dans la promotion de l'égalité des sexes, en a fait l'une des têtes d'affiche de sa tournée promotionnelle 2021. La tournée comprend trois camions qui parcourront l'Amérique du Nord pour attirer l'attention sur l'égalité des sexes, la diversité et l'inclusion.

Turbo Images est très fière d'avoir produit et installé l'habillage des véhicules de la tournée promotionnelle mettant en vedette des dirigeantes inspirantes, dont Katy Campeau, qui proviennent de divers secteurs d'activité et figurent dans la compilation « 100 Women of InspirationMC » publiée par l'Universal Womens Network. Pour visionner l'installation en accéléré, suivez ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=LGzhJR5BdcI&t=4s.

« Nous sommes fiers de nous associer à Turbo Images pour notre tournée promotionnelle 2021, se réjouit Monica Kretschmer, fondatrice et PDG de l'Universal Womens Network et des prix Women of InspirationMC. Les femmes sont sous-représentées dans l'ensemble du secteur des transports, puisqu'elles ne représentent que 3,5 % des camionneurs. L'installation de panneaux d'affichage mobiles sur des camions semi-remorques qui circuleront sur nos routes au cours des neuf prochains mois nous est une belle façon pour ce secteur de s'engager dans la promotion de l'égalité des genres. Pour les entreprises, cette initiative est l'occasion de contribuer au rayonnement de la diversité et de l'inclusion et de mettre les femmes à l'avant-plan afin qu'elles soient vues, entendues et valorisées. »

La tournée 2021 s'arrêtera dans dix villes du Canada, du 9 au 24 septembre. Suivez le voyage dans les médias sociaux et publiez vos propres photos si vous voyez les camions sur les routes du Canada. #2021RoadShow.

À propos de Turbo Images et de Lettrapub

Depuis son siège social à Saint-Georges, Turbo Images domine le marché nord-américain de l'habillage de véhicules grâce à son expertise rigoureuse, qui comprend la conception graphique, primée par l'industrie, la production de classe mondiale, l'installation complète, l'attention personnalisée de spécialistes et des systèmes pour protéger et rehausser l'image professionnelle de ses clients sur la route. En 2020, Turbo Images s'agrandit et fait l'acquisition de son concurrent Lettrapub et de sa division américaine, Team Coach Imaging, ce qui en fait le maître incontesté des habillages de véhicules et de l'impression grand format.

Cumulant plus de 25 ans d'expérience en graphisme commercial, la division Lettrapub de Turbo Images compte parmi ses clients des entreprises nord-américaines de toutes tailles auxquelles elle fournit des supports publicitaires de haute qualité, du lettrage à l'habillage de vitrines et de véhicules, en passant par les enseignes et la signalisation.

