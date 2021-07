Tundra Technical lance « True Talent », une stratégie globale visant à atteindre une diversité réelle dans les programmes internationaux axés sur la main-d'œuvre temporaire

Les travailleurs indépendants ou travailleurs à la demande représentent aujourd'hui près de 40 % de la main-d'œuvre totale de certaines organisations, et ce nombre devrait encore augmenter après la crise de la COVID. Aujourd'hui, de plus en plus de compagnies donnent la priorité à la diversité, l'équité et l'inclusion - la « DE&I » -- dans le cadre de leurs pratiques de recrutement à plein temps. Pour cette raison, Tundra a décidé d'aborder les complexités de la diversification de l'offre de travailleurs à contrat afin de refléter fidèlement les données démographiques locales.

À titre d'exemple, si les données de recensement indiquent que les femmes représentent 51 % de la population active locale, alors True Talent s'emploie à établir une base de données de talents qui reflète le même pourcentage de femmes dans les communautés de talents des employeurs.

À cet effet, la solution True Talent de Tundra, première du genre, prévoit la mise en œuvre de quatre initiatives : Formation, Suivi, Technologie et Réussite.

« True Talent rassemble des recruteurs spécialisés en DE&I, des données et des analyses sur la DE&I, l'intégration de communautés de talents et des programmes de sensibilisation sur mesure pour aider les clients à intégrer la diversité, l'équité et l'inclusion dans leurs communautés de travailleurs indépendants et à la demande, » a déclaré Williams. « Nous pensons qu'aujourd'hui, il est primordial pour les programmes de main-d'œuvre de refléter le paysage actuel de recrutement ».

Éduquer et former les recruteurs est une mission permanente. Les programmateurs et les recruteurs de Tundra bénéficient de plusieurs formations pour les aider à comprendre les préjugés conscients et inconscients, comment se positionner comme des alliés pour les associés LGBTQ+, et bien plus encore. Alors que certaines organisations embauchent de plus en plus en faisant appel aux recruteurs de Tundra dans le cadre du repérage de candidats direct ou de l'externalisation du processus de recrutement, le programme True Talent vise à s'assurer que tous les programmateurs et recruteurs sont formés de façon continue.

Dans le cadre de sa stratégie de gestion totale des talents, Tundra propose à ses clients un accès à ses propres analyses de données DE&I, grâce au logiciel de repérage de candidats direct de TalentNet. Grâce à ces analyses, les compagnies sont en mesure de comprendre si l'absence de diversité dans leurs équipes de talents vient de la sélection ou de l'offre de candidats. Lorsque c'est l'offre qui est insuffisante, Tundra créé des campagnes avec ses clients visant à combler ce manque de diversité. Grâce à ces données et à cette stratégie de recrutement sur mesure axée sur la DE&I, toutes les organisations peuvent créer et maintenir leurs propres réseaux de « véritables talents ».

« Selon moi, ce qui fait une bonne équipe, c'est la diversité des idées qui existe parmi ses membres, » a déclaré le président de Tundra, Micah Williams. « En constituant des équipes où chacun a des idées différentes, on construit naturellement des groupes très diversifiés. »

Tirant parti de la plateforme de repérage des candidats direct de TalentNet, le programme True Talent de Tundra peut s'intégrer dans un vaste réseau de partenaires en recrutement spécialisés dans la DE&I pour automatiser et diffuser les offres d'emploi faites à partir de n'importe quel système électronique de suivi des candidatures ou système de gestion des fournisseurs, atteignant ainsi instantanément les communautés sous-représentées.

En 2018, Tundra a examiné les données sur la diversité des talents dans le domaine de la technologie, et plus précisément la diversité de genre parmi les développeurs ou les programmeurs. « Nous avons découvert que la plupart des développeurs s'identifiaient comme hommes. Clairement, ce domaine avait bien besoin d'un changement, » a déclaré Williams.

Dans le cadre de l'initiative « Réussite » du programme True Talent, Tundra a lancé le « Launchpad Project », un programme de mentorat annuel mettant en relation des adolescentes du secondaire avec des femmes travaillant dans le domaine des STIM en Amérique du Nord. « Nous espérons que ce programme de mentorat officiel ainsi que les bourses scolaires encourageront de plus en plus de jeunes femmes à poursuivre des études et des carrières en STIM, » a ajouté Williams.

En 2004, quand Tundra a été formée, ses directeurs ont reconnu l'importance de recruter des personnes disposant de perspectives uniques et d'expériences variées. C'est grâce à cette diversité d'idées que la compagnie a pu prospérer. Depuis sa création, Tundra a été reconnue par Growth 500 comme l'une des compagnies canadiennes connaissant l'une des croissances les plus rapides pendant 11 années consécutives.

SOURCE Tundra Technical Solutions

Renseignements: Christina Esposito, Cheffe du marketing et de la communication, Solutions techniques Tundra, 647 926-7911, [email protected]