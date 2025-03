TORONTO, le 27 mars 2025 /CNW/ - Tundra Managed Solutions (TMS), leader de la transformation des entreprises, est fière d'annoncer son partenariat avec Salesforce en tant que partenaire de mise en œuvre certifié, marquant un jalon dans sa mission d'offrir des solutions technologiques novatrices de bout en bout reposant sur trois piliers fondamentaux : transformation numérique, cybersécurité et intelligence artificielle/apprentissage automatique (IA/AM).

Cette collaboration améliore la capacité de TMS à habiliter les organisations grâce à des stratégies de premier ordre qui stimulent la croissance, la sécurité et l'efficacité des entreprises.

La transformation numérique propulsée par Salesforce

En tant que partenaire de mise en œuvre de Salesforce certifié, TMS fournit des solutions de GRC sur mesure qui tirent parti des données pour transformer les processus d'affaires, ce qui favorise la croissance des revenus et l'efficacité opérationnelle. Grâce à la plateforme de Salesforce et à l'expertise d'Afzal Jessa, consultant principal de TMS, les entreprises peuvent concevoir et mettre en œuvre des transformations de processus afin de simplifier l'exploitation des revenus et d'accélérer l'adoption par la main-d'œuvre.

Excellence en cybersécurité

En complément de ses services de transformation numérique, TMS offre des solutions de cybersécurité grâce à des partenariats avec :

Cato Networks : La première plateforme Secure Access Service Edge (SASE), combinant SD-WAN et sécurité réseau au sein d'une architecture unifiée d'origine infonuagique pour un accès sécurisé à rendement élevé.

: La première plateforme Secure Access Service Edge (SASE), combinant SD-WAN et sécurité réseau au sein d'une architecture unifiée d'origine infonuagique pour un accès sécurisé à rendement élevé. CrowdStrike : Leader de la cybersécurité infonuagique, offrant des solutions axées sur l'IA qui protègent les terminaux, les charges de travail et les données. Sous la direction de Michael Savo , TMS intègre des capacités avancées de détection des menaces et d'intervention pour assurer la résilience des opérations.

Solutions d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique

Le troisième pilier de TMS est axé sur l'analytique avancée et l'automatisation qui transforment les opérations commerciales. Des renseignements prédictifs à la simulation de processus, en passant par les agents d'IA de Salesforce, TMS aide les clients à mener leurs activités plus intelligemment, plus rapidement et à plus grande échelle.

L'avenir de l'innovation avec TMS

« Tundra Managed Solutions comprend que la production de résultats d'affaires exige une transformation des processus axée sur l'utilisateur, appuyée par des données et une base sécurisée », a déclaré Afzal Jessa, consultant principal de TMS. « Notre partenariat avec Salesforce renforce notre expertise établie en matière de sécurité et d'intelligence artificielle/d'apprentissage automatique en vue d'une innovation intégrée et durable. »

L'écosystème croissant de partenaires de TMS souligne son engagement à rester à l'avant-garde des tendances technologiques tout en résolvant de véritables problèmes commerciaux. En intégrant Salesforce, des technologies de cybersécurité de pointe et des connaissances alimentées par l'intelligence artificielle/l'apprentissage automatique, TMS aide les organisations à prospérer dans un monde axé sur le numérique.

À propos de Tundra Managed Solutions

TMS offre des solutions novatrices en matière de transformation numérique, de cybersécurité et d'intelligence artificielle/d'apprentissage automatique. En s'associant à des chefs de file mondiaux de la technologie et en s'appuyant sur des consultants de premier plan, TMS permet aux organisations de gagner en agilité, en résilience et en sécurité dans le paysage moderne en constante évolution.

Pour en savoir plus, visitez https://tundramanagedsolutions.com/fr/.

SOURCE Tundra Technical Solutions

Christina Esposito, (647) 926-7911, [email protected]