Tundra Technical accorde des bourses d'études en STIM à des jeunes femmes de partout au Canada à la suite d'un événement national de mentorat en direct et virtuel

Tundra investit dans les jeunes pour combler l'écart entre les sexes dans les industries des STIM

TORONTO, le 23 mai 2022 /CNW/ - Les femmes constituent maintenant près de la moitié de la population active et pourtant, dans l'une des industries les plus importantes - celle des science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) -, les femmes et les personnes non binaires demeurent sous-représentées. Tundra Technical, un chef de file mondial en matière de recrutement spécialisé dans l'embauche de talents diversifiés pour les marques les plus connues au monde, demeure déterminé à remédier à cette disparité en lançant le premier d'une nouvelle série post-pandémique d'événements mondiaux de mentorat pour les jeunes femmes en STIM, appelée le Projet Launchpad.

Le Projet Launchpad aide la population étudiante féminine et non binaire à établir des liens avec des mentors partout en Amérique du Nord dans le cadre de l'activité de mentorat de la semaine dernière et offre des possibilités de bourses d'études et d'enseignement coopératif, toujours dans le cadre de l'initiative. En 2019, les femmes représentaient également près de la moitié des personnes exerçant une profession dans le domaine des mathématiques (47 %) et des sciences physiques et de la vie (45 %), selon les dernières données du recensement américain. Au Canada, selon l'Enquête nationale auprès des ménages de Statistique Canada, seulement 23 % des diplômées des domaines des STIM âgées de 25 à 34 ans ont étudié en ingénierie et seulement 30 % en maths et en informatique.

Dans le cadre de l'événement, Tundra a remis des ordinateurs portatifs, du matériel scolaire et cinq bourses d'études en STIM en se fondant sur des plans de projet créés par des élèves de 11e et de 12e année qui ont cerné un problème national et proposé des solutions novatrices à l'aide de leurs connaissances en STIM.

Voici les gagnants et leurs sujets :

Mehar Sahota, New Westminster (C.-B.), « Solving Canada's Water Crisis Through Plant PsB Expression ».

Serena Zhang, Toronto, « Heat Waves in Vancouver: Solutions for this Silent and Deadly Disaster ».

Stuti Garg, Calgary, « Blood.IO: the Two-pronged Solution to the Blood Donation Crisis ».

Rochelle Beekman, Grand Prairie (Alberta), « Enabling Bystanders to Treat the Casualties of a Diabetic Crisis ».

Parmin Sedgh, Kingston (Ontario), « A Multi-Ceted Approach to Sustainability: Financial Incentives Explored ».

« Ces cinq élèves représentent l'avenir des STIM, et nous sommes très heureux de pouvoir leur permettre de bien commencer leur formation, a déclaré le président de Tundra, Micah Williams. En combinant l'initiative de mentorat aux bourses d'études, nous espérons aider les jeunes femmes et les personnes non binaires à briser le plafond de verre, une carrière en STIM à la fois. En tant que chef de file de la diversité, de l'équité et de l'inclusion embauchant des talents diversifiés pour les marques les plus connues au monde, nous croyons qu'il est de notre devoir d'équilibrer les forces en présence dans le monde du travail, afin de faire croître la diversité dans les domaines d'études en STIM. »

Lors de l'événement du projet Launchpad, un large groupe d'élèves du secondaire et des personnes faisant des études postsecondaires ont pu réseauter, en personne ou virtuellement, avec des cheffes de file locales des STIM de toute l'Amérique du Nord, qui leur ont fourni des conseils utiles autant pédagogiques que professionnels pour guider leur pas vers un brillant avenir dans leur domaine de choix, tout au long de leur période de transition vers la première année d'études supérieures et au-delà. Les jeunes qui envisagent de faire carrière en STIM ont rarement la chance d'interagir avec des grands noms du milieu, mais Tundra a rendu cela possible avec cet événement.

Eugenia Duodu, conférencière à TEDx Youth et cheffe de la direction de Visions of Science Network for Learning, un organisme de bienfaisance qui favorise l'autonomisation des jeunes des collectivités à faible revenu grâce à un engagement significatif dans les STIM, a animé un panel de meneuses exceptionnelles en STIM dans le cadre du Projet Launchpad de Tundra. Il était constitué de Georgia Woods, vice-présidente exécutive et cheffe des systèmes d'information chez Canada Vie, de Stephanie Sanchez, vice-présidente, Innovation chez WorkJam et anciennement ingénieure chez Bombardier et Air Canada, et de Sukh Kaur, directrice chez Deloitte et membre fondatrice de nFormation, une communauté de femmes de couleur très performantes en Amérique du Nord.

Les demandes pour les bourses du prochain projet Launchpad peuvent être déposées sur le site Scholartree.ca.

Suivez Tundra Technical Solutions sur LinkedIn pour en savoir plus.

