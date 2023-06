TORONTO, le 28 juin 2023 /CNW/ - Tundra, un chef de file en matière de dotation en personnel et de gestion des talents, annonce un partenariat transformateur avec CandidateX et TalentNet pour favoriser les initiatives de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) dans les programmes de main-d'œuvre occasionnelle des clients.

CandidateX, un pionnier des solutions d'embauche inclusives, joint ses forces à celles de Tundra pour démanteler les préjugés dans le recrutement et créer des chances égales pour les talents sous-estimés.

Tundra s'engage à assurer des pratiques de recrutement équitables et impartiales Tweet this Autonomiser le vrai talent : Chez Tundra, nous cherchons passionnément à établir des liens entre les meilleurs talents et les marques les plus connues au monde. C’est pourquoi nous sommes fiers de réunir les meilleurs éléments de la technologie, de la formation et des pratiques de recrutement en nous associant à CandidateX et à TalentNet. Nous offrons à nos clients une solution de recrutement holistique qui englobe un lien humain authentique et un sentiment d’appartenance. (Groupe CNW/Tundra Technical Solutions)

En misant sur des intégrations innovantes et en combinant la puissance du logiciel de CandidateX et la solution intuitive de la communauté des talents de TalentNet, Tundra outille les marques mondiales pour leur permettre de tirer parti des données et des informations sur l'inclusivité. Cette fonctionnalité unique permet aux entreprises de suivre facilement la diversité de leur bassin de talents par rapport à l'analyse en temps réel du recensement en offrant ainsi aux clients un accès direct à de multiples tableaux d'emplois diversifiés.

Grâce à cette information précieuse à portée de main, Tundra outille ses clients pour leur permettre de développer des stratégies efficaces de DEI au sein de leur organisation pour favoriser un effectif plus inclusif et équitable.

En tant qu'entreprise de recrutement de premier plan dans le secteur, Tundra s'engage à assurer des pratiques de recrutement équitables et impartiales. Pour renforcer cet engagement, les employés de Tundra ont suivi le programme d'apprentissage en ligne du recrutement inclusif de CandidateX, qui vise à éliminer les préjugés inconscients du processus de recrutement et d'embauche.

Maintenant que les professionnels de Tundra obtiennent la prestigieuse certification de « recruteur inclusif », les deux organisations s'efforcent d'établir une nouvelle norme de recrutement à l'échelle mondiale.

« Notre partenariat transformateur avec CandidateX nous permet de fournir à nos clients des données et des informations qui changent la donne et un processus de présélection équitable grâce à l'apprentissage en ligne », a déclaré Micah Williams, président de Tundra.

« Grâce au programme de certification de CandidateX, nous dotons notre équipe des outils nécessaires pour cerner et éliminer les préjugés inconscients dans le recrutement. Nous sommes ravis de continuer à collaborer avec CandidateX et fiers d'être le premier cabinet de recrutement à certifier nos recruteurs comme recruteurs inclusifs. »

Sunil Dial, chef de la direction et cofondateur de CandidateX, reconnaît l'importance d'établir des partenariats avec des organisations qui se consacrent véritablement à l'amélioration du processus de recrutement.

« Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles de Tundra, une organisation vraiment authentique qui favorise la DEI. Tundra appuie sans réserve les changements positifs pour divers programmes de main-d'œuvre occasionnelle, a déclaré M. Dial. Il est inspirant de travailler en partenariat avec une entreprise qui incarne sa mission et intègre des éléments probants tangibles de DEI. Nous sommes ravis d'encourager cette collaboration avec Tundra au moment où nous faisons de l'embauche inclusive la nouvelle norme dans l'ensemble du secteur. »

Par l'investissement dans la formation, les données et les solutions tangibles, la collaboration de Tundra avec CandidateX et TalentNet est à l'avant-garde de l'innovation en DEI. En utilisant une technologie de pointe et des stratégies percutantes, elles aident les organisations à surmonter les obstacles, à libérer le potentiel inexploité et à bâtir des équipes diversifiées qui produisent des résultats exceptionnels.

Pour en savoir plus sur Tundra et son partenariat révolutionnaire avec CandidateX, consultez notre page dédiée à la diversité et à l'inclusion ici .

À propos de Tundra

Depuis 2004, Tundra s'est imposée comme un fournisseur mondial de solutions de gestion des talents en repérant les meilleurs talents pour les marques les plus connues au monde. Bien connue pour son approche avant-gardiste de l'essaimage du recrutement direct, Tundra est constamment reconnue comme l'une des organisations de dotation en personnel les plus importantes dont la croissance est la plus rapide en Amérique du Nord. L'an dernier, LinkedIn a déclaré Tundra championne de la diversité en dotation et l'a désignée comme la marque de recrutement la plus mobilisatrice sur la plateforme. Restez au courant de nos derniers développements sur LinkedIn ou renseignez-vous sur nous sur notre site Web.

À propos de CandidateX

CandidateX crée des solutions d'embauche axées sur l'inclusion et conçues pour accroître l'accès aux possibilités pour les talents sous-estimés. CandidateX élimine les préjugés du processus d'embauche grâce à sa technologie d'anonymisation axée sur l'intelligence artificielle et à son programme d'apprentissage en ligne qui forme des « recruteurs inclusifs ». L'entreprise a été reconnue par Sifted comme une « entreprise en démarrage à surveiller » dans la Liste du secteur de la technologie des RH de 2022. Pour en savoir plus, visitez le site Web de CandidateX : https://www.candidatex.co/candidatex-elearning/

À propos de TalentNet

TalentNet a offert au monde la meilleure méthode de recrutement en 2013 en lançant la plateforme de recrutement direct de la main-d'œuvre occasionnelle TalentNet. Aujourd'hui, le recrutement direct est l'une des tendances à croissance rapide à l'échelle mondiale en matière d'acquisition de talents. En tant que pionniers de la technologie du recrutement direct, nous outillons certaines des grandes marques du monde pour leur permettre d'offrir aux candidats une expérience d'embauche transparente tout en simplifiant la complexité de la chaîne d'approvisionnement et en réduisant les coûts. Nous avons pour mission de transformer le mode d'embauche et d'acquisition des talents. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site https://talentnet.com/.

SOURCE Tundra Technical Solutions

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Christina Esposito, [email protected], 647 926-7911