TD SYNNEX élargit son offre de services de sécurité grâce à la plateforme SaaS de conformité et d'assurance en matière de sécurité de pointe de Tugboat Logic

BURLINGAME, Californie, 5 octobre 2021 /CNW/ - Tugboat Logic par OneTrust, une importante compagnie d'assurance en matière de sécurité, a annoncé aujourd'hui qu'elle s'est associée à TD SYNNEX pour accélérer l'adoption de la plateforme de logiciel-service (SaaS) de conformité et d'assurance en matière de sécurité de pointe de Tugboat Logic. L'entente de distribution visant l'Amérique du Nord représente un élargissement de l'offre de services de sécurité de TD SYNNEX.

Cliquez pour tweeter : @tugboatlogic et @TDSYNNEX font équipe dans le cadre d'une première entente de distribution : lien #AssuranceSécurité #Conformité https://tugboatlogic.com/partners/

TD SYNNEX est le premier distributeur signé par Tugboat Logic. Ce dernier aidera TD SYNNEX à élargir son offre de services de sécurité et ses activités de distribution sur le marché de la préparation à la conformité en matière de sécurité et de l'automatisation grâce aux SaaS, et, de son côté, TD SYNNEX est bien placé pour accélérer la hausse du nombre de partenaires de distribution productifs de Tugboat Logic en Amérique du Nord.

Voici la déclaration de Reyna Thompson, vice-présidente principale de la sécurité et de l'informatique de réseau chez TD SYNNEX : « La solution alimentée par l'intelligence artificielle de Tugboat Logic automatise la création de politiques en sécurité de l'information et accélère le processus de vérification. Comme le nombre de brèches de sécurité augmente chaque année, cette plateforme novatrice nous arrive à un moment critique. Elle constituera un ajout précieux au portefeuille de solutions et de services que TD SYNNEX offre à ses clients. »

Voici la déclaration de Chee Tan, vice-président du développement des affaires et des canaux chez Tugboat Logic : « Chaque année, de nouveaux records sont établis quant au nombre de données perdues en raison de brèches, de rançongiciels et d'autres attaques à la cybersécurité, autant de facteurs qui représentent les causes principales de la perte de revenus et de confiance. Bénéficiant de la marge de revendeur la plus concurrentielle du marché, le partenariat entre TD SYNNEX et Tugboat Logic offrira aux clients de l'Amérique du Nord, par l'entremise du vaste réseau de communautés de revendeurs de TD SYNNEX, les meilleures solutions d'automatisation pour ce qui est de l'assurance en matière de sécurité ainsi que pour la conformité grâce à la plateforme SaaS de Tugboat Logic. »

Pour en savoir plus, envoyez un courriel à l'adresse [email protected].

À propos de Tugboat Logic par OneTrust

Tugboat Logic par OneTrust est une plateforme d'assurance en matière de sécurité qui assure une conformité continue. Tugboat Logic offre une technologie automatisée pour démystifier le processus de création et de gestion d'un programme de sécurité de l'information. Grâce à Tugboat Logic, les entreprises peuvent rapidement se sécuriser et le prouver à leurs clients. Alimentée par l'intelligence artificielle, la technologie brevetée de Tugboat Logic automatise la création de politiques en sécurité de l'information, la préparation à la vérification et la réponse aux questionnaires de sécurité afin que les entreprises puissent gagner la confiance de leurs clients et augmenter leurs ventes. Tugboat Logic aide les entreprises à se préparer aux audits en deux fois moins de temps et à une fraction du coût, s'assure qu'elles peuvent répondre aux questionnaires de sécurité en quelques minutes (et non en heures), et construit et met à l'échelle leur plan de sécurité de l'information en peu de temps. En 2021, OneTrust a fait l'acquisition de Tugboat Logic pour offrir aux entreprises en croissance une plateforme qu'elles pourront utiliser au fur et à mesure que les programmes de sécurité évolueront. Site Web : https://www.tugboatlogic.com/

À propos de TD SYNNEX

TD SYNNEX (NYSE: SNX) est un distributeur et un agrégateur de solutions de premier plan pour l'écosystème informatique. Nous sommes un partenaire novateur qui aide plus de 150 000 clients dans plus de 100 pays à maximiser la valeur de leurs investissements dans les technologies, à démontrer leurs résultats commerciaux et à dégager des occasions de croissance. Les 22 000 employés de TD SYNNEX, dont les sièges sociaux sont situés à Clearwater, en Floride, et à Fremont, en Californie, sont déterminés à rassembler des produits, des services et des solutions informatiques de valeur auprès de plus de 1 500 fournisseurs de technologies de premier ordre. Notre offre de solutions infonuagiques et d'informatique en périphérie est soutenue par certains des segments technologiques à la plus forte croissance, y compris l'informatique en nuage, la cybersécurité, les mégadonnées et l'analytique, l'Internet des objets (IdO), la mobilité et de tout ce qui se vend en tant que service. TD SYNNEX s'engage à servir ses clients et les communautés, et nous croyons que nous pouvons avoir une incidence positive sur les gens et la planète en agissant délibérément en tant qu'entreprise socialement responsable respectée. Nous aspirons à être un employeur diversifié et inclusif de choix pour les talents dans l'écosystème informatique. Pour en savoir plus, visitez le site www.TDSYNNEX.com ou trouvez-nous sur Twitter, LinkedIn, Facebook et Instagram.

TD SYNNEX, le logo de TD SYNNEX et tous les autres noms et slogans de TD SYNNEX ou de ses produits et services sont des marques de commerce ou des marques déposées de SYNNEX Corporation (TD SYNNEX, le logo de TD SYNNEX, « Reg. U.S. Pat. & Tm. Off »). Les autres noms et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Personne-ressource pour les relations publiques :

Shannon Van Every

Nadel Phelan, inc.

408 313-9974

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1338413/Tugboat_Logic_Logo.jpg

SOURCE Tugboat Logic

Liens connexes

https://tugboatlogic.com