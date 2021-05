OTTAWA, ON, le 25 mai 2021 /CNW/ - Techniciens et technologues vétérinaires agréés du Canada (TTVAC) est fier d'annoncer l'attribution de 120 660 $ grâce au programme de Partenariats du marché du travail de l'Ontario créé du gouvernement de l'Ontario pour la création d'un site Web bilingue visant à l'éducation des RVT/TSAc actuels et qui désirent le devenir relativement à la multitude d'options professionnelles qui s'offrent à eux. Un tel surplus d'informations sur la profession de TSAc permettra de tracer un plan de carrière qui favorise la croissance et la longévité dans le domaine. « L'Ontario Veterinary Technician Educators croit fortement que ce projet apportera de nombreux bienfaits aux quelques 4000 RVT membres en Ontario », affirme Kirsti Clarida, RVT et présidente de l'Ontario Association of Veterinary Technician Educators et de l'Ontario Association of Veterinary Technicians.

Des comités consultatifs composés de RVT/TSAc ont été mis en place pour échanger et amasser des informations, des points de vue et des opinions sur le contenu qu'il devrait y avoir sur site Web pour favoriser l'élaboration d'un plan de carrière qui répond aux besoins des TRV/TSAc qui sont sur le marché du travail et pour les générations à venir. « L'idée d'élaborer une Échelle de carrière pour RVT/TSAc est très excitante! Je crois que bien des RVT/TSAc sentent qu'ils plafonnent ou qu'ils ne voient pas les occasions professionnelles qui s'offrent à eux », affirme Tracy Rowswell, RVT et membre d'un comité consultatif. « Un site Web comme celui-ci ouvre une fenêtre sur les horizons qui feront grandir notre profession et je désire vraiment participer à ce projet! »

« Faciliter l'accès à ces renseignements aide les gens à faire des choix éclairés dans le cadre des études qu'ils entreprennent », affirme Monte McNaughton, ministre du Travail, de la Formation et du Développement des compétences. « Grâce à cet investissement, nous donnons aux gens les outils dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs et progresser dans leur parcours professionnel. »

Les RVT/TSAc fournissent des services essentiels en médecine vétérinaire grâce à leurs connaissances de la santé animale et de leur compréhension des maladies comme les zoonoses. Ils font partie intégrante de l'équipe de soins de santé animale qui contribue au maintien d'une chaîne alimentaire saine pour les Canadiens, en plus de favoriser le lien qui unit l'humain et l'animal en gardant les animaux de compagnie en bonne santé.

Techniciens et technologues vétérinaires agréés du Canada (TTVAC) est un organisme sans but lucratif qui représente près de 10 000 RVT/TSAc partout au Canada en ce qui concerne des préoccupations nationales et internationales. TTVAC a pour tâche de supporter les associations provinciales affiliées de technologues et techniciens vétérinaires dans leur mission d'unifier, de faire progresser et de renforcer la profession de technologues/ techniciens vétérinaires agréés.

La prestation remise dans le cadre du programme de Partenariats du marché du travail de l'Ontario est financée pour le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario.

