MONTRÉAL, le 10 déc. 2024 /CNW/ - TTI Climatisation, entreprise familiale spécialisée dans la distribution de systèmes de climatisation et de chauffage au Québec, annonce une prise de participation significative par Partenaires A2, les Fonds régionaux de solidarité FTQ Montérégie et le Fonds de solidarité FTQ. Ce nouveau partenariat dirigé par Alexandre Bilodeau et Alexandre Lucas, les fondateurs de Partenaires A2, vise à faciliter la transition familiale, à accélérer la croissance de l'entreprise et à accroître l'offre de services destinés aux entrepreneurs en système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC).

Le succès d'une entreprise familiale

Œuvrant dans le secteur de la climatisation depuis plus de 50 ans, la famille Turcotte a fondé TTI Climatisation en 2004. L'entreprise s'est bâti une vaste clientèle d'entrepreneurs au Québec en proposant une gamme complète de produits pour l'installation et la maintenance de systèmes de thermopompes résidentiels. « L'équipe de direction ainsi que la famille Turcotte est fière de s'associer à Partenaires A2 et au réseau du Fonds de solidarité FTQ afin de poursuivre la croissance accélérée, et ce, en tant qu'entreprise à propriété québécoise », affirme Robbie Turcotte, président de TTI Climatisation.

TTI Climatisation a connu une croissance soutenue au cours des cinq dernières années, avec l'ajout de nouveaux emplacements à Québec, Drummondville et, plus récemment, à Terrebonne. Avec un chiffre d'affaires avoisinant 45 millions de dollars, l'entreprise ambitionne d'étendre son empreinte géographique au Québec, mais également à l'extérieur de la province, dans l'Est du Canada.

Des nouveaux actionnaires pour soutenir la croissance

L'arrivée de Partenaires A2 et du réseau du Fonds de solidarité FTQ en tant qu'actionnaires assure une transition réussie de la gestion familiale, tout en dynamisant la poursuite des opportunités de croissance offertes par l'industrie. L'entreprise souhaite jouer un rôle actif dans la promotion de technologies respectueuses de l'environnement tout en bonifiant son offre de produits écoénergétiques, notamment par le biais de sa marque québécoise Zéphyr, afin de répondre aux attentes croissantes des consommateurs en matière de durabilité.

« Ce partenariat permettra à TTI Climatisation de continuer à bonifier son offre de services pour mieux répondre aux besoins de ses clients, mais aussi à étendre son succès grâce à l'ouverture de nouvelles succursales », déclare Alexandre Lucas, associé chez Partenaires A2.

« Nous sommes fiers d'appuyer la relève familiale de TTI Climatisation. Grâce à plus de 50 ans d'expérience, nous sommes convaincus que l'entreprise de Longueuil a tous les atouts pour continuer de s'affirmer dans un marché en forte croissance », mentionne Luc Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ.

« Le repreneuriat est une priorité du Fonds de solidarité FTQ. C'est pourquoi nous travaillons main dans la main avec nos collègues des 17 Fonds régionaux de solidarité FTQ afin que les cédants et les repreneurs de partout au Québec aient accès à l'accompagnement et le capital nécessaires pour réussir un transfert. Nous sommes fiers de nous associer à la famille Turcotte et à Partenaires A2 pour que TTI Climatisation poursuive sa croissance en tant qu'entreprise fièrement québécoise », conclut Dany Pelletier, premier vice-président aux Placements privés et aux investissements d'impact du Fonds.

Le financement bancaire de la transaction a été effectué par la Banque Nationale du Canada.

À propos de TTI Climatisation

TTI Climatisation, basée à Longueuil, est une entreprise familiale reconnue dans la distribution de systèmes de chauffage, ventilation et climatisation. Engagée à améliorer le confort et la qualité de l'air intérieur à travers le Québec, TTI Climatisation est déterminée à accentuer sa présence sur le marché et à élargir son offre de services pour les entrepreneurs.

À propos d'Investissement Partenaires A2

Fondée en novembre 2023 par Alexandre Bilodeau et Alexandre Lucas, Partenaires A2 est une firme d'investissement dédiée à l'accompagnement des petites et moyennes entreprises du Québec et de l'Est du Canada. Avec une approche reposant sur des valeurs d'intégrité, de collaboration et d'engagement envers le succès à long terme des fondateurs, Partenaires A2 vise à créer des alliances solides avec les équipes de direction afin de favoriser leur croissance et de générer une valeur durable.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 785 000 actionnaires-épargnants. Avec un actif net de 20 milliards de dollars au 31 mai 2024, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Les Fonds régionaux de solidarité FTQ font partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ depuis leur création en 1996.

Pour en savoir plus sur TTI Climatisation : https://tticlimatisation.com/

