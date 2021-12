OTTAWA, ON, le 6 déc. 2021 /CNW/ - TRV Employee Benefits Consulting, un cabinet d'experts-conseils spécialisé dans les avantages sociaux de l'est de l'Ontario, a annoncé aujourd'hui que son fondateur, Tom VanAlstine, se joindra à Sterling Capital Brokers (SCB) à titre de directeur général.

Fondée en 2010 par Tom VanAlstine, TRV Employee Benefits Consulting offre une approche personnalisée à plus de 125 clients de l'est de l'Ontario dans le domaine des avantages sociaux, de la retraite collective et des assurances individuelles. Le siège social de TRV Employee Benefits Consulting est situé à Ottawa, en Ontario, et ses activités sont axées sur les petites et moyennes entreprises. M. VanAlstine compte plus de 24 ans d'expérience dans le secteur des avantages sociaux, ce qui lui permet de s'assurer que ses clients reçoivent des conseils de qualité pour les aider à atteindre leurs objectifs.

En ce qui concerne cette annonce, M. VanAlstine, président de TRV Employee Benefits Consulting, a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers d'être le tout nouveau membre de la famille Sterling Capital Brokers (SCB). La technologie SCB changera la donne pour de nombreuses petites et moyennes entreprises d'Ottawa et de l'est de l'Ontario qui ont des options limitées en matière de solutions technologiques. En tant qu'entité combinée, nous serons en mesure de fournir les meilleurs conseils et services tout en continuant de proposer des solutions novatrices à nos clients ».

« Sterling continue d'accorder la priorité à notre croissance nationale en fusionnant avec M. VanAlstine chez TRV Employee Benefits Consulting. Nous sommes ravis de continuer de construire notre équipe de consultants talentueux grâce à l'expertise de M. VanAlstine. La combinaison du portefeuille de clients de M. VanAlstine et de la technologie de Sterling procurera une valeur significative au portefeuille des clients respectifs, a déclaré le président de la SCB, John Griffin. L'équipe de SCB est heureuse de commencer la collaboration avec M. VanAlstine et d'étendre sa présence sur les marchés d'Ottawa et de l'est de l'Ontario ».



Sterling Capital Brokers (SCB) a été fondé en 2014, et son siège social est situé à Toronto, en Ontario. SCB est la plus grande société indépendante d'experts-conseils en avantages au Canada. Elle est spécialisée dans les services aux petites ou moyennes entreprises et aux multinationales partout au Canada. Elle offre à ses clients des services-conseils complets sur les régimes d'avantages sociaux et des services technologiques personnalisés de gestion des régimes qui lui permettent d'offrir des solutions rapides et adaptées à sa clientèle.



SOURCE Sterling Capital Brokers

Renseignements: President of Sterling Capital Brokers, John Griffin, [email protected], 647-824-3433

