- Les auditions sont maintenant ouvertes et les candidatures peuvent être soumises à l'adresse http://canadasdragracecasting.com -

- Les saisons 1 à 3 de CANADA'S DRAG RACE peuvent être visionnées en continu sur Crave, tandis que l'émission CANADA'S DRAG RACE: CANADA VS. THE WORLD sera diffusée pour la première fois le 18 novembre -

TORONTO, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Crave a confirmé aujourd'hui qu'elle a commandé une quatrième saison de sa série originale à succès CANADA'S DRAG RACE. La série est offerte aux auditoires canadiens, en français et en anglais, et est produite par Blue Ant Studios en partenariat avec Crave et World of Wonder.

Les artistes de drag canadiens qui cherchent à présenter leur marque distincte de charisme, d'unicité, de culot et de talent peuvent soumettre leur candidature dès maintenant à l'adresse http://canadasdragracecasting.com . Les candidats doivent être âgés d'au moins 19 ans à compter du 1er novembre 2022 pour se présenter et être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada.

Les saisons 1 à 3 de CANADA'S DRAG RACE sont actuellement offertes en diffusion en continu sur Crave au Canada et sur la plateforme de vidéo sur demande par abonnement WOW Presents Plus de World of Wonder aux États-Unis et dans plus de 160 pays. De plus, les téléspectateurs pourront regarder la nouvelle série de six épisodes CANADA'S DRAG RACE: CANADA VS. THE WORLD , diffusée en primeur le vendredi 18 novembre à 21 h (HE). Des queens de la famille internationale de Drag Race s'affronteront pour devenir la queen du Mother-Pucking World. Brooke Lynn Hytes, Brad Goreski et Traci Melchor reviennent en tant que juges résidentiels, et le Canada sera le pays hôte.

En association avec Crave, la quatrième saison de CANADA'S DRAG RACE est produite par Blue Ant Studios. Les producteurs délégués pour World of Wonder sont Fenton Bailey, Randy Barbato et Tom Campbell. RuPaul Charles est le producteur délégué.

Les producteurs délégués de Blue Ant Studios sont Michael Kot, Betty Orr et Laura Michalchyshyn. De retour de la troisième saison de CANADA'S DRAG RACE et de CANADA'S DRAG RACE: CANADA VS. THE WORLD, Trevor Boris est producteur délégué et scénariste-producteur, et Yette Vandendam est productrice déléguée et superviseure de la production. Pour Bell Média, Justin Stockman est producteur délégué. Danielle Pearson est dirigeante principale de la production, Sarah Fowlie est cheffe de la production et de la programmation originale, Carlyn Klebuc est directrice générale de la programmation originale, Justin Stockman est vice-président, développement et programmation de contenu, et Karine Moses est première vice-présidente, développement de contenu et nouvelles.

À propos de Crave

Crave est le service de divertissement de prestige au Canada, qui offre plus de films nommés aux Oscars® et d'émissions ayant remporté des prix Emmy® que tout autre service, avec HBO, HBO Max Originals, SHOWTIME®, STARZ, des films hollywoodiens à succès, et une solide gamme de séries originales en français et en anglais. C'est un service bilingue de télévision et de diffusion en continu qui offre des milliers d'heures de contenu exclusif en français. Le service Crave est offert directement à tous les Canadiens qui ont accès à Internet sur Crave.ca , sur iOS et Android et sur d'autres plateformes comme Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV, Chromecast, certains téléviseurs intelligents LG, PlayStation, Roku, certains téléviseurs intelligents de Samsung et Xbox One, par l'intermédiaire de fournisseurs de services participants sur dix chaînes linéaires et à la demande en haute définition, en tout temps. Pour en savoir plus, visitez Crave.ca .

À propos de Blue Ant Studios

Blue Ant Studios est un studio et une entreprise de production primée de premier plan qui possède des bureaux à Los Angeles, à New York et à Toronto. La programmation haut de gamme de l'entreprise couvre les documentaires et les séries documentaires, des concours scénarisés, non scénarisés et de téléréalité, avec des succès récents, notamment la série documentaire en nomination pour un prix Hollywood Critics Association TV The Kids in the Hall: Comedy Punks (Prime Video); la série saluée par la critique Banished: Prince Andrew (Peacock), la série documentaire d'investigation Epstein's Shadow: Ghislaine Maxwell (Peacock et SKY) et Evil by Design: Exposing Peter Nygård (Starz et CBC); les saisons 1 à 3 de Canada's Drag Race primée à plusieurs reprises (Crave pour Bell Média); la série scénarisée primée aux Emmy Daytime The Healing Powers of Dude (Netflix) et la prochaine série Canada Vs. the World (Crave pour Bell Média). Blue Ant Studios est une filiale de Blue Ant Media .

À propos de World of Wonder

World of Wonder (WOW) a remodelé la culture pop internationale en gagnant 30 prix Emmy, en inspirant deux Oscars, en créant un réseau mondial WOW Presents Plus sur 190 territoires et en introduisant la culture drag sur la scène mondiale grâce à RuPaul's Drag Race et DragCon. La gamme télévisée pionnière de WOW comprend d'autres franchises à succès comme Million Dollar Listing. Sa division de films WOW Docs produit des documentaires révolutionnaires comme Mapplethorpe: Look at the Pictures, Party Monster et The Eyes of Tammy Faye. WOW exploite également la chaîne YouTube WOWPresents, la maison de disques World of Wonder Records, le réseau WOW Podcast Network et des événements internationaux en direct toute l'année. Les cofondateurs Fenton Bailey et Randy Barbato ont été nommés dans le Rapport sur l'impact de la téléréalité du magazine Variety. Ils ont également été honorés avec le prix IDA Pioneer, nommés dans la liste Global 100 de Realscreen et sélectionnés pour la liste OUT 100. En 2022, World of Wonder a été classé au deuxième rang des grandes sociétés cinématographiques et télévisuelles des 50 entreprises les plus novatrices du magazine Fast Company.

