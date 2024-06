TruckPro élargit ses activités de service et de pièces de camions lourds et de remorques au Canada avec l'acquisition de Transaxle Parts

MEMPHIS, Tennessee, 25 juin 2024 /CNW/ - TruckPro, LLC (« TruckPro »), l'un des plus importants distributeurs indépendants de services de réparation et de pièces de camions lourds et de remorques aux États-Unis et au Canada, dont le siège social est situé à Memphis, au Tennessee, a annoncé aujourd'hui que sa filiale en propriété exclusive, Crane Carrier (Canada) Limited (Crane Carrier Canada) a acquis avec succès le groupe de sociétés Transaxle Parts (Transaxle). Depuis plus de 30 ans, Transaxle se spécialise dans la distribution et la réparation de pièces de camion et de remorque et exploite cinq emplacements sur le marché du Grand Toronto, en Ontario. Cette acquisition élargit considérablement les activités de Crane Carrier Canada dans la région de Toronto, le plus grand marché de transport du Canada, et améliore grandement la présence de TruckPro au Canada, dans l'ensemble.

Transaxle fournit une gamme complète de pièces de camion et de remorque, y compris des composants hydrauliques et de transmission, ainsi qu'une gamme complète de services, avec des services avancés d'entretien, de réparation et d'installation et de réparation de camions et de remorques.

« La vaste expérience de Transaxle, sa réputation exceptionnelle au sein de l'industrie et ses solides assises en font un partenaire idéal, et nous sommes très enthousiasmés par notre avenir ensemble, a déclaré Chuck Broadus, président et chef de la direction de TruckPro. « Cette acquisition élargit notre empreinte et nos capacités au Canada, et l'expertise combinée des deux entreprises améliorera grandement notre offre et procurera des avantages importants à nos clients. »

Les propriétaires de Transaxle, Tom Neelin et Gary Zwygers, continueront de diriger les activités quotidiennes, assurant une intégration harmonieuse et un engagement continu envers un service à la clientèle exceptionnel. « L'union de nos forces avec Crane Carrier Canada et TruckPro marque un nouveau chapitre passionnant pour Transaxle, a déclaré M. Neelin. « Nous sommes convaincus que ce partenariat convient parfaitement et qu'il nous permettra d'améliorer nos capacités, et nos associés profiteront de nouvelles possibilités de croissance alors que nous nous intégrons au vaste réseau et aux ressources de TruckPro au Canada et aux États-Unis. »

Grâce à cette acquisition, TruckPro continue de renforcer sa position en tant que distributeur de premier plan de pièces et de services de camions lourds et de remorques en Amérique du Nord.

À propos de TruckPro, LLC

Fondée en 1958, TruckPro, LLC est un important distributeur de produits de camions lourds et de remorques, ainsi que de services de réparation avancés. Grâce à un réseau de distribution de plus de 150 magasins et ateliers de services avancés, TruckPro offre une gamme complète de produits pour répondre aux besoins des clients commerciaux et gouvernementaux dans les domaines des systèmes de freinage, de l'électricité, des moteurs, de l'équipement et de la transmission, et plus encore. TruckPro est reconnue pour offrir une valeur mesurable et un soutien exceptionnel à ses clients et fournisseurs. Sa vaste expertise en matière d'application fait de TruckPro une ressource de connaissances impartiale pour l'information, la documentation et la formation sur les produits. Pour en savoir plus sur TruckPro, consultez le site www.truckpro.com.

