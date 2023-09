Trophées Reconnaissance SST - 169 TRAVAILLEURS RÉCOMPENSÉS POUR LEURS PERFORMANCES EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

QUÉBEC, le 20 sept. 2023 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ) a récompensé, hier soir dans le cadre de son colloque annuel en santé et sécurité du travail (SST), l'excellent travail en SST de 169 contremaîtres et superviseurs travaillant dans l'industrie minière québécoise et étant honorés par l'AMQ cette année.

Cette 57e édition du colloque en santé et sécurité du travail traduit l'intérêt de l'industrie minière de toujours améliorer ses pratiques en SST afin d'assurer des milieux de travail sécuritaires pour tous. Réunissant plus de 300 gestionnaires et superviseurs du secteur minier québécois, ce rendez-vous annuel est l'occasion d'échanger sur les bonnes pratiques, de découvrir certaines innovations ou encore de sensibiliser les participants sur des enjeux actuels et futurs en santé et sécurité du travail.

Au terme d'une journée riche en conférences, l'AMQ a eu le privilège de récompenser le travail de celles et ceux qui se sont démarqués en matière de performance en santé et sécurité tout au long de l'année en remettant les Trophées Reconnaissance SST. Pour l'année 2022, ce sont 169 contremaîtres et superviseurs venant de l'Abitibi-Témiscamingue, du Nord-du-Québec, de la Côte-Nord, du Saguenay-Lac-St-Jean et des Îles de la Madeleine, qui se sont vu remettre un trophée.

Citation

« Cette année encore, les excellents résultats des superviseurs et contremaitres sont une grande fierté pour l'industrie minière. À l'AMQ, nous sommes heureux de remettre ces trophées Reconnaissance SST qui témoignent des efforts continus de la part des équipes.

Nous félicitons chaudement aussi M. Sylvain Bureau, de la mine Canadian Malartic, propriété de Mines Agnico Eagle Ltée qui signe le record du nombre d'heures travaillées sans accident dans notre industrie, soit 750 000 heures. Un record de cette envergure est possible grâce au dévouement des travailleurs et des équipes ainsi qu'à l'amélioration continue des pratiques. »

- Josée Méthot, présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier.

Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

