Troisième édition du Forum RH PME : propulser les PME québécoises grâce à des solutions RH adaptées

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec annonce la tenue de la troisième édition du Forum RH PME, qui aura lieu le 18 mars 2025 au Palais des congrès de Montréal. Cet événement est présenté en format hybride, accessible en présentiel et en virtuel. Il s'adresse particulièrement aux équipes de direction et de gestion des petites et moyennes entreprises (PME) québécoises. L'événement est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec.

Alors que les PME continuent de jouer un rôle crucial dans l'économie québécoise comme moteur d'innovation et de création d'emplois, elles font face à des défis uniques qui nécessitent des solutions adaptées. Le Forum RH PME 2025 vise à doter ces organisations d'outils et de connaissances nécessaires pour naviguer efficacement dans les enjeux contemporains de la gestion des ressources humaines.

« La tenue du Forum RH PME est une occasion pour les entreprises du Québec d'accroître leurs connaissances en gestion des ressources humaines et de perfectionner leurs pratiques en la matière. Dans un monde en constante évolution, la formation continue et le développement des compétences sont essentiels pour assurer la productivité et la compétitivité des entreprises québécoises. C'est un rendez-vous à ne pas manquer! », souligne Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

« Les PME sont le cœur battant de notre économie, mais elles disposent souvent de ressources limitées pour relever les défis liés à la gestion des talents. Les tensions commerciales avec les États-Unis ajoutent par ailleurs un défi de taille dans un environnement économique déjà complexe et incertain. La situation actuelle exige de la vigilance, mais surtout une préparation adéquate pour passer à l'action. Grâce au Forum RH PME, nous souhaitons offrir aux dirigeantes, dirigeants et gestionnaires un espace privilégié pour s'outiller, s'inspirer et échanger sur des pratiques concrètes qui répondent précisément à leurs réalités actuelles », affirme Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre des CRHA.

Une journée riche en contenu pour répondre aux enjeux actuels des PME

La programmation du Forum RH PME 2025 a été soigneusement élaborée pour aborder les thématiques les plus pertinentes pour les PME d'aujourd'hui, notamment :

Les PME face à l'incertitude : Devant l'incertitude dans les échanges commerciaux avec les États-Unis, découvrez comment la fonction RH devient un levier essentiel pour améliorer la résilience des PME. Apprenez à repositionner votre organisation avec agilité pour maintenir ou accroître votre performance et votre compétitivité dans un environnement économique imprévisible.

: Devant l'incertitude dans les échanges commerciaux avec les États-Unis, découvrez comment la fonction RH devient un levier essentiel pour améliorer la résilience des PME. Apprenez à repositionner votre organisation avec agilité pour maintenir ou accroître votre performance et votre compétitivité dans un environnement économique imprévisible. L'intelligence artificielle (IA) au service des PME : Les conférences exploreront comment l'IA peut devenir une alliée stratégique pour les PME, offrant des perspectives d'optimisation des processus, d'amélioration de la prise de décision et d'automatisation de tâches.

: Les conférences exploreront comment l'IA peut devenir une alliée stratégique pour les PME, offrant des perspectives d'optimisation des processus, d'amélioration de la prise de décision et d'automatisation de tâches. La productivité comme levier stratégique : Plusieurs conférences aborderont comment la productivité peut devenir un puissant levier pour créer de la valeur en entreprise. Des spécialistes dévoileront des stratégies concrètes pour revoir les processus en équipe et optimiser la gestion de la performance, tout en maintenant le bien-être du personnel.

: Plusieurs conférences aborderont comment la productivité peut devenir un puissant levier pour créer de la valeur en entreprise. Des spécialistes dévoileront des stratégies concrètes pour revoir les processus en équipe et optimiser la gestion de la performance, tout en maintenant le bien-être du personnel. La transformation numérique et organisationnelle : Les participantes et participants pourront explorer les clés du succès d'une transformation numérique réussie, avec un accent particulier sur les facteurs humains. Des conférencières et conférenciers expérimentés parleront des erreurs fréquentes à éviter et des pratiques exemplaires pour mobiliser les équipes face au changement.

: Les participantes et participants pourront explorer les clés du succès d'une transformation numérique réussie, avec un accent particulier sur les facteurs humains. Des conférencières et conférenciers expérimentés parleront des erreurs fréquentes à éviter et des pratiques exemplaires pour mobiliser les équipes face au changement. L'engagement et la fidélisation des talents : Face aux défis de rétention que connaissent les PME, plusieurs ateliers offriront des outils concrets pour cultiver l'engagement des équipes et transformer le personnel en véritable ambassadeur de l'organisation.

Les organisations qui sauront anticiper les changements et transformer leurs pratiques RH dès maintenant seront celles qui sortiront gagnantes des turbulences économiques que nous traversons. Toute l'information sur le Forum RH PME : forumrhpme.com

À propos de l'Ordre

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

