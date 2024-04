TROISIÈME ÉDITION DE LA SEMAINE DU MANUFACTURIER DE MEQ : L'ESTRIE À L'HONNEUR

GRANBY, QC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) a tenu aujourd'hui en Estrie sa deuxième journée de la troisième édition de la Semaine du manufacturier, avec ses partenaires Prinoth et GE Aérospatial. La troisième édition de la Semaine du manufacturier, qui se tient du 2 avril au 5 avril 2024, se déroule sous le thème « Fabrique ton avenir ».

Cette semaine, alliant visites industrielles pour les jeunes et table de discussion, vise à mettre en lumière les opportunités du secteur manufacturier auprès des jeunes et de sensibiliser les différentes parties prenantes aux solutions qui s'offrent aux manufacturiers dans un contexte de rareté de main-d'œuvre.

Volet jeunesse

Pour la région de l'Estrie, près de 190 jeunes issus de cinq écoles secondaires différentes ont pu effectuer des visites des usines de Prinoth et GE Aérospatial, afin de découvrir les opportunités de carrière offertes par le secteur manufacturier québécois. Ces jeunes ont pu découvrir le fonctionnement ainsi que les défis opérationnels d'une usine et ses perspectives de développement.

De plus, ces jeunes ont également assisté à des présentations de la part des établissements de formation postsecondaires suivants: le Centre régional intégré de formation de Granby, le Cégep de Granby et le Campus Brome-Missisquoi. Ils ont ainsi pu en apprendre davantage concernant les programmes de formation liés aux métiers manufacturiers qu'offrent ces établissements.

Volet corporatif

Les principaux manufacturiers de la région ont pu rencontrer Véronique Proulx, Présidente-directrice générale de MEQ, afin d'échanger sur les défis et les solutions pour augmenter la compétitivité du secteur manufacturier. De nombreux enjeux et des solutions ont été abordés, notamment en lien avec l'inflation et le ralentissement économique, la pénurie de main d'œuvre, les besoins de formation et les virages technologique et énergétique nécessaires.

Notons enfin que la Semaine du manufacturier, organisée par MEQ, est possible grâce au soutien de nos partenaires : Nova Bus, Bombardier, Lallemand, Prinoth, GE Aérospatial et le gouvernement du Québec.

Citations

« L'objectif de la Semaine du manufacturier est de mieux faire connaitre le secteur manufacturier et de faire découvrir ses multiples possibilités aux jeunes québécois. Au cours de cette semaine, plus de 400 jeunes du secondaire pourront visiter des entreprises manufacturières dans trois régions et découvriront des employeurs et des perspectives de carrières intéressantes. Nous organisons également une table de discussion en Estrie afin d'échanger sur les défis que vivent les manufacturiers, notamment dans un contexte inflationniste et de ralentissement économique. De par son importance historique et actuelle, le secteur manufacturier est vital pour l'économie du Québec et représente une clé essentielle pour atteindre les ambitieux objectifs économiques de nos gouvernements. »

Véronique Proulx, présidente-directrice générale de MEQ.

« Cette collaboration entre le Secrétariat à la jeunesse et Manufacturiers et exportateurs du Québec met en lumière des formations et des métiers spécialisés du secteur manufacturier qui sont souvent méconnus de nos jeunes. En tant que ministre responsable de la Jeunesse, je salue cette initiative qui ouvre la voie vers de nouveaux horizons pour notre relève. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« PRINOTH est fier d'ouvrir ses portes aux talents de demain. C'est un honneur pour nous de leur faire découvrir notre grande famille de passionnés et nos produits hors du commun. Nous espérons faire naître l'intérêt d'une carrière dans le domaine industriel et technique. De plus, nous aurons le privilège d'accueillir la table de discussion traitant des défis importants dans le domaine manufacturier. »

Marc-Alain Guérin, directeur des ressources humaines de Prinoth.

« La semaine du manufacturier est la parfaite occasion pour mettre en lumière le monde de possibilités que le secteur de l'aviation a à offrir. Que ce soit comme opérateur de production, outilleur, électromécanicien, technicien en électronique, technicien de procédés, les jeunes étudiants ont eu la chance d'aller à la rencontre de nos employés passionnés et de pouvoir échanger sur les différents métiers. Nous espérons que cette visite aura su les inspirer et les orienter pour leur futur choix de carrière! »

Jean Bélanger, directeur d'usine de GE Aérospatial à Bromont

À PROPOS DE MANUFACTURIERS & EXPORTATEURS DU QUÉBEC (MEQ)

MEQ représente 1 100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 502 300 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,8 % des exportations. Il a généré des ventes globales de près de 213,2 milliards de dollars en 2022.





