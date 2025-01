MONTRÉAL, le 21 janv. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de sa troisième campagne annuelle Ensemble en santé, METRO est fière de remettre près de 3,1 millions $ à ses trois partenaires; Banques alimentaires du Québec (BAQ), Feed Ontario et Food Depot Alimentaire au Nouveau-Brunswick grâce à la générosité de sa clientèle et du renouvellement de son don corporatif de 1 050 000 $. Depuis le début de cette initiative en 2022, ce sont plus de 9,1 millions $ qui ont été remis à ces partenaires afin de les aider à répondre aux besoins des centaines de milliers de personnes dans le besoin.

« Les enjeux liés à l'insécurité alimentaire et à l'accès aux produits de première nécessité continuent malheureusement de croitre et de toucher de plus en plus de Canadiens et Canadiennes. Ensemble en santé fait partie des nombreuses initiatives que nous mettons en place dans le but d'apporter une aide concrète dans nos communautés. Cette campagne, qui reflète notre raison d'être, celle de nourrir la santé et le bien-être de nos communautés, apporte un important coup de main à ce moment-ci de l'année, alors que les banques alimentaires ont été grandement sollicitées durant la période des fêtes », mentionne Marie-Claude Bacon, vice-présidente affaires publiques et communications, METRO.

En novembre et décembre derniers, la clientèle des enseignes Metro, Super C, Food Basics, Adonis, Première Moisson, Jean Coutu et Brunet était invitée à faire un don lors du paiement de ses achats en magasin. Tous les fonds amassés sont redistribués localement.

Pour METRO, l'investissement communautaire va au-delà des contributions financières et se manifeste par des projets concrets au bénéfice des communautés dans lesquelles elle est ancrée. C'est d'ailleurs le cas avec son plus récent projet, les Cuisines partagées METRO, lancé à l'automne dernier en collaboration avec BAQ, qui permettra, pour sa première édition, la mise en œuvre de huit cuisines collectives à travers le Québec.

Récupartage : l'équivalent de 78,8 millions $ remis en denrées alimentaires

En plus de son soutien financier, METRO appuie les banques alimentaires locales à travers son programme Récupartage, qui permet de donner des produits invendus de qualité récupérés dans ses 504 magasins d'alimentation participants au Québec et en Ontario, et ses centres de distribution. En 2024, plus de 8,5 millions de kilogrammes, l'équivalent de plus de 17 millions de repas ou de 78,8 millions $ en denrées alimentaires ont été redistribués dans les communautés par BAQ ainsi que Feed Ontario et Second Harvest en Ontario.

« La sécurité alimentaire est l'un des piliers qui structurent notre approche en investissement communautaire. La nature même de nos activités dans le secteur de l'alimentation occasionne inévitablement des pertes, et ce, malgré des systèmes toujours plus efficaces pour réduire au minimum les produits invendus. Il est important pour nous qu'avant tout, ces aliments soient redistribués et consommés par des personnes qui en ont besoin », ajoute Marie-Claude Bacon.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 21 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 995 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

SOURCE METRO INC.

Renseignements : Relations médias, [email protected], 514 643-1009 ou 1 800 463-2190