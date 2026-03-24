Trois Prix canadiens Hillman 2026 ont été décernés pour mettre en valeur un journalisme à la fois original et marquant

TORONTO, le 24 mars 2026 /CNW/ - La Fondation Sidney Hillman a annoncé aujourd'hui les lauréats et lauréates de la 16e édition des Prix canadiens Hillman.

Presse écrite/Numérique - Brendan Kennedy du Toronto Star pour « The Maplehurst Riot Squad »

pour « The Maplehurst Riot Squad » Diffusion - Harvey Cashore, Mark Kelley, Eva Uguen-Csenge, Daniel LeBlanc, Allya Davidson et Emmanuel Marchand pour « Tax Hack: Identity Theft » et « The Denial Machine, » produits pour CBC News, the fifth estate

Actualités locales/petits marchés - Robert Cribb, Laurie Few, Susanne Reber, Wendy-Ann Clarke et Bruce Edwards pour « Arachnid : Hunting the Web's Darkest Secrets, » pour le Bureau de journalisme d'enquête, TVO Today, Piz Gloria Productions et le Toronto Star

Brendan Kennedy a révélé que des gardiens de prison avaient infligé des punitions brutales et injustifiées à près de 200 détenus du complexe correctionnel de Maplehurst, notamment lors d'une fouille à nu massive et violente. Le gouvernement de l'Ontario et le syndicat des agents correctionnels ont nié les faits et fait obstruction, mais Kennedy a découvert une vidéo qui confirmait que l'événement avait bel et bien eu lieu. Il a ensuite publié une série de reportages, chacun apportant de nouvelles révélations choquantes. Les responsables de l'établissement ont lancé une campagne pour dissimuler leurs actes, falsifiant des dossiers, détruisant des preuves potentielles et mentant aux enquêteurs. À ce jour, le ministère du Solliciteur général de l'Ontario refuse de transmettre aux Canadiens des informations sur ce qu'un juge a qualifié de « répugnant et grossier abus de pouvoir », un événement qui n'aurait jamais dû survenir au Canada.

Une enquête menée sur plusieurs années par the fifth estate de CBC a révélé que des pirates informatiques avaient infiltré les fichiers informatiques de l'Agence du revenu du Canada (ARC), volé l'identité de citoyens sans méfiance et trompé régulièrement l'ARC pour lui soutirer des centaines de millions de dollars en faux remboursements d'impôt. Au lieu d'enquêter adéquatement sur ce piratage, l'ARC a, pendant des années, continué d'exiger de ses victimes qu'elles remboursent les sommes volées, ruinant ainsi des vies. Par la suite, the fifth estate a découvert et signalé une autre violation liée au vol d'identité. Celle‑ci touchait 28 000 travailleurs du secteur médical dont les dossiers avaient été dérobés en 2009 à l'agence Interior Health (IH) de la Colombie‑Britannique et étaient toujours en vente sur le dark web. La province a nié le piratage, permettant ainsi à des fraudeurs d'identité de soutirer de l'argent à la fois à l'ARC et aux banques pendant plus d'une décennie. Les victimes en subissent encore les conséquences.

« Arachnid : Hunting the Web's Darkest Secrets » est un balado en six épisodes qui examine les efforts déployés pour mettre fin au vaste commerce mondial en ligne de matériel d'exploitation sexuelle d'enfants. Une petite organisation sans but lucratif basée à Winnipeg, le Centre canadien de protection de l'enfance (C3P), a créé un outil gratuit d'exploration du Web capable de retracer rapidement et facilement la circulation de ces images horrifiques. Le seul obstacle demeure le refus des plateformes technologiques de l'utiliser. Le balado transporte les auditeurs aux quatre coins du monde, mettant en lumière l'ampleur du problème, les manquements moraux, juridiques et éthiques qui ont permis sa perpétuation, ainsi que le traumatisme incessant infligé aux victimes les plus vulnérables de notre société.

« Les lauréats des Prix Hillman de cette année nous rappellent que le journalisme courageux est la pierre angulaire de la démocratie », a déclaré Alex Dagg, membre du conseil de la Fondation Sidney Hillman. « En mettant en lumière les injustices gouvernementales et en tenant les puissants responsables de leurs actions, ces journalistes ont défendu le droit du public à l'information. »

La Fondation Sidney Hillman célébrera les lauréats et les lauréates de 2026 le 9 avril à Toronto.

La Fondation Sidney Hillman récompense l'excellence en journalisme au service du bien commun. Les Prix américains Hillman sont décernés chaque année depuis 1950, et les Prix canadiens Hillman depuis 2011.

www.HillmanFoundation.org

SOURCE The Sidney Hillman Foundation

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec : Alexandra Lescaze : [email protected]