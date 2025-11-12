APPEL DE CANDIDATURES PRIX CANADIENS HILLMAN POUR LE JOURNALISME 2026

* À L'ATTENTION DES JOURNALISTES, DES RÉDACTEURS ET DES COORDONNATEURS DES PRIX *

DATE LIMITE : 15 JANVIER 2026

Les prix annuels récompensent l'excellence en journalisme au service de l'intérêt commun

TORONTO, le 12 nov. 2025 /CNW/ - La Sidney Hillman Foundation accepte maintenant les candidatures pour les prix canadiens Hillman 2026 qui récompensent l'excellence en matière de presse d'investigation au service de l'intérêt commun.

Les prix Hillman récompensent les articles de presse écrite, numérique et audiovisuelle d'intérêt public qui dénoncent les injustices et mènent ainsi à des changements politiques concrets.

Les juges examineront les candidatures dans les trois catégories suivantes : la presse écrite ou numérique, la diffusion (télévision, radio, baladodiffusion) et les actualités locales et communautaires (tous supports et formats).

Les lauréats canadiens des prix Hillman recevront 2 500 $ et un certificat lors de notre célébration à Toronto le 9 avril. Ils auront aussi la chance de participer à un voyage à New York dans le cadre de la cérémonie de remise des prix américains Hillman le 5 mai.

Parmi les anciens lauréats canadiens des prix Hillman figurent le Globe and Mail, CTV W5, le Narwhal, le Toronto Star, le Hamilton Spectator, la Montreal Gazette, le Walrus, le Calgary Herald, l'Edmonton Journal, CBC/Radio-Canada et TVO.

« Alors que les Canadiens doivent surmonter des défis sans précédent, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, un journalisme courageux est d'une importance capitale », a déclaré Alex Dagg, membre canadien du conseil d'administration. « Les prix Hillman rendent hommage à ceux et celles qui recherchent la vérité et racontent des histoires qui obligent les puissants à rendre des comptes, renforcent la démocratie et améliorent la vie des gens. »

Depuis 1950 aux États-Unis et 2011 au Canada, la Sidney Hillman Foundation a rendu hommage aux journalistes, aux écrivains et aux personnalités publiques qui œuvrent en faveur de la justice sociale et des politiques publiques pour l'intérêt commun. Depuis près de huit décennies, ces prix récompensent certaines des meilleures et des plus importantes histoires et les écrivains les plus doués de notre époque. Ils reflètent l'évolution du journalisme et la lutte permanente pour la vérité et la justice.

Sidney Hillman était le président fondateur de l'Amalgamated Clothing and Textile Workers Union of America, un syndicat prédécesseur de Workers United, SEIU, et l'un des fondateurs du CIO (Congress of Industrial Organizations ou le Congrès des organisations industrielles). Architecte du New Deal, Sidney Hillman s'est battu pour créer un mouvement syndical dynamique, s'étendant au-delà des lieux de travail pour améliorer tous les aspects de la vie des travailleurs.

Admissibilité :

Les candidats doivent avoir publié ou diffusé un reportage en 2025 et leur travail doit être largement accessible à un public canadien. Les candidats peuvent soumettre le matériel nominé et une lettre de présentation expliquant en quoi leur candidature satisfait aux exigences ici. Il n'y a aucun frais de soumission.

Calendrier :

15 janvier 2026 : date limite de dépôt des candidatures

24 mars 2026 : annonce des lauréats

9 avril 2026 : cérémonie de remise des prix canadiens Hillman à Toronto

5 mai 2026 : cérémonie de remise des prix américains Hillman à New York

Juges :

Neil Docherty, documentariste de renommée internationale

Garvia Bailey, journaliste artistique, animatrice et productrice

Bonnie Brown, productrice de documentaires et de nouvelles, la radio et la télévision de CBC/Radio-Canada

Pour en savoir plus sur les prix Hillman, veuillez consulter hillmanfoundation.org.

SOURCE The Sidney Hillman Foundation

Pour toute question relative aux candidatures ou à l'événement, veuillez joindre : Alexandra Lescaze, [email protected], ou 917 696‑2494