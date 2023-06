PRINCE RUPERT, BC, le 27 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger, pour les générations à venir, les ressources halieutiques du Canada, et les habitats qui les abritent. Les agents des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO) travaillent fort pour conserver et protéger l'environnement, en faisant appliquer la réglementation en vertu de la Loi sur les pêches du Canada. Le défaut de se conformer à la loi peut entraîner des condamnations et des sanctions pécuniaires pour les particuliers et les entreprises.

Image présentée comme élément de preuve lors du procès (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique)

Lors de l'audience de détermination de la peine tenue le 26 mai 2023 en cour provinciale à Prince Rupert, trois pêcheurs récréatifs de l'Alberta ont été condamnés à payer chacun une amende de 10 000 $, pour un montant total de 30 000 $, et ont fait l'objet d'une interdiction de pêcher pendant deux ans. Cette décision fait suite au jugement de culpabilité prononcé le 17 octobre 2022 pour Giorri Anufriev, Anikita Barsukoff et Joseph Martushevi. Ces personnes ont été reconnues coupables de nombreuses infractions à la Loi sur les pêches commises entre le 13 et le 18 juillet 2019. Ces infractions comprennent notamment la possession d'un nombre de poissons qui excède la limite quotidienne du permis, la possession de poissons dont l'espèce n'a pas pu être facilement identifiée, et la possession de poissons dont la taille ne pouvait pas être déterminée.

Une enquête menée par les agents des pêches a été menée il y a quatre ans, à la suite d'une information transmise par un membre du public inquiet au sujet d'un groupe de personnes, qui tentaient de transformer une grande quantité de flétan du Pacifique. Lors d'une inspection dans un établissement commercial, les agents des pêches ont constaté que, contrairement aux conditions du permis, le groupe avait découpé ses prises en morceaux, de sorte qu'il était impossible de déterminer la taille et le nombre de poissons. Les agents des pêches ont pu retrouver les pêcheurs à leur hôtel, et découvert cinq autres glacières contenant diverses espèces de sébaste, y compris de la morue-lingue et du sébaste aux yeux jaunes -- une espèce qu'il est illégal de conserver à des fins récréatives. Le flétan, d'un poids total de 150 livres, a été saisi et utilisé comme élément de preuve pour l'enquête.

Pêches et Océans Canada a pour mandat de protéger et de conserver les ressources marines, et de faire appliquer la Loi sur les pêches. Les agents des pêches répondent aux questions prioritaires par diverses méthodes, y compris les activités aériennes, océaniques, fluviales, sur le terrain, les patrouilles et par l'éducation. Le MPO demande également à la population de l'informer de toute activité illégale et de toute infraction à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Toute personne ayant des renseignements peut appeler la ligne sans frais de signalement des infractions de la Région du Pacifique du MPO au 1-800-465-4336 ou envoyer l'information par courriel à l'adresse suivante: [email protected].

Faits en bref :

La Colombie-Britannique a des règles et des règlements qui s'appliquent à la pêche récréative pour assurer la durabilité de la pêche. Ces règlements comprennent des limites de possession et des limites de taille minimale ou maximale (permettant aux poissons d'atteindre un âge permettant la reproduction sexuée).

Les agents des pêches mesurent et déterminent les espèces de prises récréatives pour déterminer si un pêcheur se conforme à la réglementation en place. De plus, les pêcheurs ne peuvent pas transformer le poisson tant qu'ils ne sont pas retournés à leur lieu de résidence habituel.

Les pêcheurs à la ligne devraient consulter les règlements de la Colombie-Britannique sur la pêche sportive, les avis de pêche, ou utiliser l'application FishingBC pour accéder à des renseignements à jour sur les pêches récréatives.

Photo : Image présentée comme élément de preuve lors du procès

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn.

sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter , Facebook , Instagram , YouTube et LinkedIn .

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

Renseignements: Relations avec les médias, Région du Pacifique, Pêches et Océans Canada, 604-666-1746, [email protected]; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]