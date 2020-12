Trois nouvelles acquisitions en Europe pour Premier Tech

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Premier Tech est heureuse d'annoncer l'acquisition des entreprises françaises Aqua Assainissement SAS et AMI Assainissement SAS, de même que l'acquisition des actifs de Neve Environnement, Ces trois transactions réalisées par son groupe d'affaires Eau et Environnement seront complétées en date du 4 janvier prochain.

Spécialisées dans les services pour systèmes d'assainissement autonomes des eaux usées ainsi que dans le commerce électronique de pièces de rechange, AMI Assainissement SAS et Aqua Assainissement SAS œuvrent depuis près de cinq ans à offrir soutien et pièces pour tous les produits commercialisés sur le marché de la France. L'offre de pièces et de services ainsi intégrée est entièrement dédiée au marché de l'assainissement autonome des eaux usées, ainsi qu'à des applications connexes. Neve Environnement se spécialise quant à elle dans les solutions technologiques pour l'assainissement autonome regroupé des eaux usées, et ce, depuis 1999.

Ces trois acquisitions permettront à Premier Tech d'étendre son offre commerciale de solutions clients et d'intensifier le développement de son réseau de services en France, confirmant ainsi son engagement dans le développement durable envers les collectivités qu'elle sert.

La présence de Premier Tech en France se traduit donc aujourd'hui par deux sièges européens - ceux de ses groupes d'affaires Producteurs et Consommateur, ainsi que Eau et Environnement -, deux centres d'innovation, huit usines et quelque 425 équipiers.

« En plus de renforcer notre offre de services pour systèmes d'assainissement autonomes avec AMI Assainissement, l'acquisition d'Aqua Assainissement - avec ses solutions de commerce en ligne - nous positionne sur ce segment de marché stratégique. Neve Environnement vient quant à elle densifier et accroître notre offre de solutions d'assainissement autonome regroupé. Ensemble, ces trois acquisitions confirment notre volonté de longue date d'offrir un accompagnement de premier plan à nos clients sur l'ensemble de la durée de vie des systèmes d'assainissement autonome et de s'investir dans les communautés que nous servons, en cohérence avec notre approche globale de solutions durables », explique Henri Ouellet, président de Premier Tech Eau et Environnement.

