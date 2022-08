Trois des principaux aéroports du Canada s'associent avec SITA pour améliorer l'expérience des voyageurs

CALGARY, AB, le 16 août 2022 /CNW/ - Un nouveau partenariat entre trois des principaux aéroports du Canada permettra aux voyageurs de vivre une expérience plus rapide et plus efficace, à la suite de l'adoption d'une plateforme technologique commune.

Ce partenariat entre les aéroports de Toronto, de Montréal et de Calgary est l'une des plus importantes collaborations à voir le jour entre aéroports nord-américains et favorisera une meilleure expérience des voyageurs, plaçant le pays à la fine pointe des solutions technologiques innovantes. Travaillant ensemble, les aéroports soutiennent la reprise du secteur aéronautique canadien dans son ensemble en créant une expérience commune pour simplifier les déplacements.

Les trois aéroports se sont associés à SITA, un fournisseur de technologies de l'information dans le secteur du transport aérien, pour moderniser l'expérience passagers grâce à son système commun d'enregistrement et d'embarquement phare.

Les 700 nouvelles bornes d'enregistrement (et plus) ainsi que la technologie d'embarquement permettront d'augmenter la fluidité du parcours aéroportuaire de la grande majorité des personnes voyageant à destination, en provenance, et à l'intérieur du Canada. Les nouvelles bornes faciliteront également l'intégration des fonctionnalités biométriques et sans contact qui permettront aux aéroports d'évoluer à mesure que les processus se modernisent.

Les nouvelles bornes respectent et dépassent les exigences canadiennes en matière d'accessibilité et les normes de sûreté aérienne, comme le matériel de synthèse texte-parole, les claviers de navigation, les commandes en hauteur conçues pour les fauteuils roulants, le paiement par carte à puce et par code NIP pour des surclassements en vol, et les caméras biométriques pour une utilisation future.

SITA mettra également en place des équipes opérationnelles dans chaque aéroport pour surveiller tout goulot d'étranglement potentiel dans les terminaux. Cela permettra d'améliorer les performances opérationnelles, de gagner en efficacité et de rationaliser les processus avec pour résultat final une expérience passagers fluide.

L'installation des nouveaux systèmes devrait commencer dans les trois aéroports en début d'année prochaine.

CITATIONS

« Cette annonce est le fruit d'une collaboration exceptionnelle entre quatre grands aéroports canadiens. Cette nouvelle plateforme nous permettra d'offrir une expérience numérique aéroportuaire harmonisée pour les passagers et une approche d'intégration technologique unique pour les transporteurs exerçant leurs activités au Canada. Nous sommes également ravis de collaborer à nouveau avec SITA, un partenaire de longue date bénéficiant d'une présence importante à Montréal et ayant fait de notre métropole son centre d'excellence en innovation », a indiqué Aymeric Dussart, vice-président, Technologies et innovation, ADM Aéroports de Montréal

« Notre vision commune consiste à offrir la meilleure expérience passagers qui soit au Canada et des services d'une qualité inégalée aux transporteurs aériens et à nos partenaires du secteur », a déclaré Megan Gupton, directrice de la technologie et directrice principale des technologies de l'information de l'Administration aéroportuaire de Calgary. « Maintenant que le trafic aérien reprend, nous voyons plusieurs avantages, pour nos clients, à miser davantage sur des solutions technologiques comme l'embarquement utilisant la reconnaissance faciale, ce qui nous rapproche de notre objectif consistant à être un aéroport sans contact. »

« Cet important partenariat est essentiel pour offrir à nos passagères et passagers l'expérience aéroportuaire de l'avenir », a déclaré Ian Clarke, directeur financier de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto. « Alors que le nombre de voyages aériens ne cesse d'augmenter, nous nous engageons à cultiver un processus plus fluide pour nos passagères et passagers, et cette nouvelle technologie représente un élément clé pour atteindre cet objectif. »

« Nous savons que les passagers souhaitent mieux contrôler leur parcours grâce à des solutions automatisées qui rendent les déplacements rapides et pratiques. Nous sommes heureux d'apporter cette expérience dans trois des aéroports canadiens le plus fréquentés et de nous appuyer sur nos partenariats de longue date », a mentionné Matthys Serfontein, présidents, Amériques, SITA.

À PROPOS DE L'AUTORITÉ AÉROPORTUAIRE DE CALGARY

L'Autorité aéroportuaire de Calgary est une société sans but lucratif constituée en vertu de la Loi sur les autorités aéroportuaires régionales de la province de l'Alberta (Alberta) et est responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de l'aéroport international YYC de Calgary (YYC) et de l'aéroport de Springbank (YBW). L'engagement de l'Autorité en matière de sécurité reste une priorité absolue et notre programme #FlyHealthyYYC a reçu l'agrément sanitaire du Conseil international des aéroports (ACI). Nos aéroports sont d'importants moteurs économiques pour la ville, la région et la province, soutenant des milliers d'emplois et générant des milliards de PIB grâce à l'activité économique associée. L'Autorité a également été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs de l'Alberta en 2021.

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que pour les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé « Meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord - 40 millions + de passagers » par le Conseil international des aéroports (ACI), organisme qui représente les aéroports du monde au sein de l'aviation internationale. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI son prix des « Meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

Pour notre compte Twitter d'entreprise, visitez @PearsonComms. Pour obtenir des mises à jour opérationnelles et des renseignements sur les passagers, visitez @TorontoPearson / @AeroportPearson sur Twitter. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook ou Instagram.

À PROPOS D'ADM AÉROPORTS DE MONTRÉAL

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

À PROPOS DE SITA

SITA, le fournisseur de technologies de l'information du secteur du transport aérien, offre des solutions aux compagnies aériennes, aux aéroports, aux avions et aux gouvernements. Notre technologie permet des voyages aériens plus fluides, plus sûrs et plus durables.

Comptant environ 2500 clients, les solutions de SITA permettent d'améliorer l'efficacité opérationnelle dans plus de 1000 aéroports et de tenir la promesse de l'avion connecté pour les clients de 17 000 avions dans le monde. SITA fournit également des solutions technologiques qui aident plus de 70 gouvernements à trouver l'équilibre entre la sécurité des frontières et la fluidité des déplacements. Notre réseau de communication relie tous les coins du globe et assure 60 % des échanges de données de la communauté du transport aérien.

SOURCE Toronto Pearson, Aéroports de Montréal, Calgary Airport Authority

