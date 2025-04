TROIS CRHA REÇOIVENT LA PLUS HAUTE DISTINCTION DE LA PROFESSION

MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est ravi que trois conseillères en ressources humaines agréés (CRHA) du Québec aient reçu la Distinction Fellow 2025, la plus haute reconnaissance de la profession au Canada. Décernée par un jury de CRHA Canada, fédération nationale dont l'Ordre fait partie, la mention d'excellence a été remise à :

Julie Carignan , CRHA, Distinction Fellow

Associée directrice, Expertise et innovation, Humance | Culture et performance

Associée directrice, Expertise et innovation, Humance | Culture et performance Marie-Chantal Lamothe , CRHA, Distinction Fellow

Cheffe de la direction ressources humaines, BDC

Cheffe de la direction ressources humaines, BDC Catherine Privé, CRHA, Distinction Fellow

Présidente et chef de la direction, Alia Conseil

La Distinction Fellow est décernée aux CRHA | CRIA qui se distinguent par leur leadership, leur réputation, leur compétence et leurs réalisations, contribuant ainsi à l'essor et au rayonnement de la profession. Leur influence et leur expertise transcendent bien au-delà de leur organisation et inspirent l'ensemble de la communauté de la gestion des ressources humaines.

L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés félicite ces trois récipiendaires et tient à saluer l'apport exceptionnel et l'influence majeure qu'elles ont eus et continuent d'avoir sur la profession.

Ces trois lauréates se joignent à un groupe élite de 9 autres récipiendaires honorés cette année par CRHA Canada.

À propos de l'Ordre

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

