Trois collections d'exception s'ajoutent au Registre de la Mémoire du monde du Canada

OTTAWA, le 11 sept. 2019 /CNW/ - Trois nouvelles collections de documents uniques, authentiques et irremplaçables et témoignant de pans significatifs de l'histoire du Canada sont ajoutées au Registre de la Mémoire du monde du Canada. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la Commission canadienne pour l'UNESCO qui gère les inscriptions au registre créé en 2017.

L'objectif du Registre de la Mémoire du monde du Canada est de promouvoir et rendre accessible l'immense diversité du patrimoine documentaire ayant une signification pour le Canada, dont les racines s'étendent de la présence des peuples autochtones sur leurs terres jusqu'au temps présent.

Ces trois nouvelles inscriptions sont :

les archives du Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR)

Les enregistrements de témoignages, les documents, les photos et les objets de cette collection racontent l'histoire du système des pensionnats indiens, conçu pour anéantir l'identité culturelle autochtone. Les recherches qui ont permis de rassembler ces documents, témoins de notre histoire, ont largement contribué aux efforts de vérité et de réconciliation entre les peuples autochtones et le Canada. Ces archives sont d'une grande importance culturelle, morale, éthique et spirituelle.

Pour plus d'information : https://nctr.ca/fr/map.php





les archives photographiques Notman du Musée McCord -Stewart de Montréal

Cette collection regroupe 400 000 photographies provenant du studio fondé à Montréal par William Notman en 1856 et dirigé par ses fils jusqu'en 1935. Composée de négatifs sur verre, de tirages d'époque, de stéréographies, de photographies peintes et de photographies composites, cette collection constitue une immense richesse documentaire. Ces images nous éclairent sur de nombreux aspects de l'histoire de Montréal, de l'exploration de l'Ouest canadien, de la construction du chemin de fer transcontinental, et de l'évolution des sociétés canadienne et québécoise, dans les années qui ont précédé et suivi la Confédération.

Pour plus d'information : http://collections.musee-mccord.qc.ca/scripts/explore.php?Lang=2&tableid=4&tablename=department&elementid=00016__true





la collection Wallace B. Chung et Madeline H. Chung de la bibliothèque de l'Université de la Colombie-Britannique

Cette collection remarquable est composée de 25 000 éléments, dont des textes, des livres, des cartes, des affiches, des portraits, des photos et des artefacts, qui documente trois pans de notre histoire : l'exploration de la Colombie-Britannique, l'immigration et la colonisation - en particulier l'installation de communautés d'origine chinoise -, et l'histoire du chemin de fer Canadien Pacifique.

Pour plus d'information (en anglais) : https://chung.library.ubc.ca/



Ces trois collections s'ajoutent au Registre de la Mémoire du monde du Canada, qui en compte désormais seize. Pour la liste complète, consultez le Registre au lien suivant : https://fr.ccunesco.ca/nos-themes/proteger-le-patrimoine-et-la-biosphere/memoire-du-monde-de-l-unesco/registre-de-la-memoire-du-monde-du-canada.

Ce que signifie l'inscription au Registre de la Mémoire du monde

Le Programme Mémoire du monde de l'UNESCO met en valeur les documents les plus significatifs de notre patrimoine et de notre histoire. Plus qu'une reconnaissance, l'inscription d'une collection documentaire au Registre de la Mémoire du monde souligne l'importance de la préserver, met en évidence sa pertinence et encourage les citoyen-ne-s, les étudiant-e-s et les chercheurs et chercheuses à s'y intéresser.

Un comité d'experts étudie les demandes reçues et propose à la Commission canadienne pour l'UNESCO les inscriptions au Registre de la Mémoire du monde du Canada et au Registre international de la Mémoire du monde de l'UNESCO.

« La Commission canadienne pour l'UNESCO est heureuse que ces collections exceptionnelles soient ajoutées au Registre de la Mémoire du monde du Canada. Ces trois nouvelles inscriptions témoignent parfois d'époques sombres de notre histoire, comme dans le cas de la collection du Centre sur la vérité et la réconciliation, a déclaré Sébastien Goupil, secrétaire général de la Commission canadienne. Dans tous les cas, ces collections nous rappellent à notre devoir de mémoire et au travail pour avancer la vérité et la réconciliation. »

« Nous sommes profondément honorés que la Commission canadienne pour l'UNESCO inclue les archives du CNVR dans son Registre de la Mémoire du monde du Canada. Cette reconnaissance met en évidence les survivants des pensionnats indiens qui ont bravement raconté leurs expériences aux Canadiens, a déclaré Ry Moran, directeur du CNVR. Elle souligne que le système des pensionnats indiens et les événements qui s'y sont produits doivent faire partie de la mémoire collective de tous les Canadiens afin que plus jamais de si terribles préjudices ne soient infligés à quiconque. »

« Je me réjouis de cette reconnaissance accordée par la Commission canadienne pour l'UNESCO à la Collection Notman du Musée McCord-Stewart. Le Musée a acquis les premières pièces de la collection en 1956 et effectue depuis un rigoureux travail de conservation et de mise en valeur des œuvres de ce photographe visionnaire. L'inscription de ces archives photographiques au Registre canadien de la Mémoire du monde vient consolider nos efforts de mémoire, le rayonnement du travail de Notman et la documentation de l'histoire de la société montréalaise et canadienne », a déclaré Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée McCord-Stewart.

« UBC Library est fière de la présence en ses murs de la collection Wallace B. Chung et Madeline H. Chung; la reconnaissance nationale qu'elle reçoit avec raison me ravit. Confiée aux soins de la bibliothèque, la collection compte beaucoup pour notre corps enseignant, les étudiants, le personnel et la communauté en général, a souligné Susan E. Parker, bibliothécaire de l'Université de la Colombie-Britannique. Nous sommes honorés que M. Chung ait confié à UBC Library la tâche de préserver cette histoire et d'assurer sa disponibilité à des fins de recherche et d'apprentissage. »

La Commission canadienne pour l'UNESCO est également heureuse de lancer le nouvel appel à candidatures pour 2019-2020 et invite les organismes et les particuliers intéressés à visiter https://fr.ccunesco.ca/nos-themes/proteger-le-patrimoine-et-la-biosphere/memoire-du-monde-de-l-unesco pour obtenir plus d'information. Dans la foulée de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, l'appel inclut une invitation toute spéciale à la proposition de patrimoine documentaire lié aux Canadiens noirs qui ferait mieux faire connaître les diverses cultures et les contributions de cette communauté à la société canadienne.

À propos de la Commission canadienne pour l'UNESCO

La Commission canadienne pour l'UNESCO est le lien entre les Canadiennes et Canadiens et le travail essentiel de l'UNESCO - l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. En faisant la promotion des valeurs, des priorités et des programmes de l'UNESCO au Canada et en faisant connaître les experts canadiens sur la scène internationale, la Commission contribue à un avenir paisible, équitable et durable qui ne laisse personne pour compte.

