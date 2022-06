Trois artistes québécois à l'honneur cet été à proximité des Bistro SAQ partout au Québec

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - La SAQ est fière d'avoir choisi trois artistes québécois pour habiller de nouveaux cubes d'égoportrait sur les lieux d'une dizaine de festivals dans cinq différentes régions au Québec. Ces structures d'une dimension de 5,8 m2 seront accessibles aux milliers de festivaliers au cours de l'été. Ceux-ci seront invités à visiter un tunnel rétro éclairé, s'arrêter à une balançoire mobile sur laquelle ils pourront s'asseoir et prendre des photos souvenirs.

« En cette année qui marque le grand retour des festivals partout sur le territoire, nous sommes ravis d'offrir cette visibilité à trois artistes d'ici et de partager leur œuvre avec les Québécois. La SAQ souhaite ainsi encourager à sa façon la culture et nous espérons que les festivaliers en feront un passage obligé pour immortaliser, de manière ludique, leur participation à ces rendez-vous incontournables de la période estivale », se réjouit Emmanuelle Roy, directrice adjointe, marketing événementiel, dons et commandites.

Une inspiration sur mesure

Lors du Festival Mural qui aura lieu du 9 au 19 juin prochain, une première œuvre sera dévoilée au grand public. L'artiste urbain reconnu internationalement, Jamie Janx Johnston, sera sur place pour compléter en direct sa création sur le cube. Reconnu comme un magicien des contrastes, des textures et des perspectives, Jamie mettra en lumière l'esprit du partage dans un univers coloré à l'image d'ailleurs du Festival Mural.

La deuxième œuvre sera inaugurée dans le cadre des Francos de Montréal qui se dérouleront du 10 au 18 juin prochain. L'artiste multidisciplinaire qui partage son temps entre Montréal et Paris, Dalkhafine, s'inspirera pour sa création du savoir-faire unique des vignerons du Québec et de la nature avec laquelle ceux-ci doivent composer quotidiennement.

Designer et illustratrice basée à Montréal, Alice Zhang, est la troisième artiste à signer une œuvre habillant un des cubes d'égoportrait de la SAQ. Ce dernier prendra place pour la première fois au FestiVoix de Trois-Rivières du 30 juin au 10 juillet prochain. Pour sa création, l'artiste s'inspirera des couleurs et de la recherche de l'humour dans les activités quotidiennes banales, le tout avec un esprit ludique.

La SAQ présente dans la majorité des régions

Après ces passages dans la métropole et dans la Capitale-Nationale, ces cubes s'installeront dans différents festivals au Québec, notamment au Festif! de Baie St-Paul, aux Grands feux du Casino Lac-Leamy, à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, et bien d'autres.

Seulement que pour la saison estivale, la SAQ soutient une trentaine de fêtes et festivals, et ce, à travers le Québec. Ce sont 2 M $ en dons et en commandites qui seront versés aux organismes. Rappelons que tous les profits du Bistro SAQ, dont les produits vendus ont été offerts gracieusement, sont remis aux organisations des événements. Il s'agit d'une autre façon de contribuer à la vie collective et de soutenir des événements appréciés des Québécois.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 426 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.com. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 44 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 76 pays. En 2021-2022, la SAQ a remis plus de 2 G$ au Trésor québécois, appuyée plus de 250 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ

Renseignements: Clémence Beaulieu Gendron, Relations médias, SAQ, 581-994-0364, [email protected]