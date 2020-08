La certification ECOLOGO® d'UL visant les entreprises d'exploration minière montre l'engagement envers les pratiques exemplaires sur les plans environnemental et social.

TORONTO, 28 août 2020 /CNW/ - La société UL est heureuse d'annoncer que Troilus Gold Corp., une société d'exploration minière ayant son siège social à Toronto, en Ontario, et menant ses activités au Québec, est la première société à être accréditée en vertu du programme de certification ECOLOGO® UL 2723 pour le développement responsable visant les entreprises d'exploration minière.

Lancé en 2019 en collaboration avec l'Association de l'exploration minière du Québec, le programme de certification ECOLOGO® UL 2723 pour le développement responsable visant les entreprises d'exploration minière, de même que le programme de certification ECOLOGO® UL 2724 pour les fournisseurs du secteur de l'exploration minière, sont les deux premiers programmes au Canada visant les sociétés d'exploration minière et leurs fournisseurs de services qui intègrent une accréditation de leurs pratiques environnementales, sociales et économiques accordée par une tierce partie.

La certification UL 2723 fournit à Troilus Gold Corp. les renseignements dont l'entreprise a besoin pour cerner, gérer et promouvoir ses processus responsables. Le procédé de vérification permet aussi aux sociétés de mieux connaître leurs opérations, ce qui aide à identifier les problèmes à un stade précoce afin de les résoudre avant que ne surviennent des crises liées à la sécurité ou de nature sociale ou environnementale.

Justin Reid, administrateur et chef de la direction de Troilus, déclare : « Nous sommes fiers de voir notre société devenir la première entreprise d'exploration minière établie au Québec à obtenir la certification ECOLOGO. Troilus s'appuie sur un héritage de gérance de l'environnement, de solides liens communautaires et un engagement envers le développement responsable que nous continuerons de mettre de l'avant à mesure que nous travaillerons sur ce projet. La certification ECOLOGO® montre à nos partenaires et à nos investisseurs qu'une tierce partie a minutieusement évalué nos activités et nos procédures et a reconnu nos pratiques viables. Notre engagement envers des pratiques exemplaires sur les plans environnemental, social et économique est, à notre avis, un fondement essentiel d'une société florissante. »

« UL félicite la société Troilus pour cette réussite alors qu'elle devient la première entreprise d'exploration minière à recevoir la certification ECOLOGO® en raison de son engagement à l'égard de pratiques commerciales responsables », affirme Joseph Hosey, vice-président et directeur général pour UL au Canada. « La certification ECOLOGO® peut aider les entreprises d'exploration minière avec leurs pratiques de responsabilité sociale tout en faisant montre de leurs valeurs internes et en contribuant au développement responsable de leurs environnements locaux. »

Ce programme repose sur une démarche comprenant un examen approfondi de la documentation relative à la certification qui peut mener à des visites in situ. La certification ECOLOGO® procure aux entreprises d'exploration minière et à leurs fournisseurs les constatations dont ils ont besoin pour cerner, gérer et promouvoir leurs processus responsables.

Pour en savoir plus sur la manière dont UL aide les sociétés à mesurer, à démontrer et à communiquer leurs pratiques responsables en matière d'exploration minière, consultez le Canada.UL.com/ulcprograms/explore ou envoyez un courriel à l'adresse [email protected].

À propos d'UL

UL aide à créer un monde meilleur en appliquant la science dans le but de résoudre les défis relatifs à la sûreté, à la sécurité et à la durabilité. Nous renforçons la confiance en permettant l'adoption sécuritaire de nouvelles technologies et de produits novateurs. Tous les employés d'UL sont mus par la passion de rendre le monde plus sûr. L'ensemble de notre travail, qu'il s'agisse de recherche indépendante ou d'établissement de normes en passant par la mise à l'essai et l'homologation ainsi que la prestation de solutions numériques et analytiques, contribue à l'amélioration du bien-être de la planète. Les entreprises, les industries, les gouvernements, les organismes de réglementation de même que le public se fient à nous pour pouvoir prendre des décisions plus réfléchies. Pour en apprendre plus, visitez le UL.com. Pour en savoir plus sur nos activités à but non lucratif, visitez le UL.org.

