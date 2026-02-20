TORONTO, le 20 févr. 2026 /CNW/ - Triton Canada annonce aujourd'hui le lancement de Service au comptoir virtuel Advantage+ (SCV), un service au comptoir numérique de pointe conçu pour offrir un service plus rapide, améliorer l'expérience des utilisateurs et servir de base flexible aux fins d'une innovation continue au fur et à mesure de l'évolution des besoins des services de police et des communautés.

Faisant partie de la plateforme Advantage+, Service au comptoir virtuel propose une approche moderne et configurable en matière de prestation de services au comptoir en simplifiant la saisie, la vérification de l'identité, le paiement ainsi que la transmission des résultats des vérifications des antécédents grâce à une intégration dans un unique flux de travail numérique. La solution élimine le besoin pour les gens de se rendre en personne au poste de police en plus d'offrir aux services de police un meilleur contrôle, une transparence accrue ainsi qu'une automatisation en arrière-plan.

« De nombreux services directs au comptoir utilisent encore des formulaires à remplir manuellement, font des corrections manuelles et disposent de processus faisant intervenir des personnes, ce qui gruge le temps du personnel et crée des retards inutiles, » mentionne Christian Ali, vice-président à la technologie des produits et à l'innovation. « Service au comptoir virtuel Advantage+ est une solution numérique intégrée qui informatise ces flux de travail, ce qui améliore l'exactitude, les délais d'exécution ainsi que l'accessibilité des services pour la communauté. »

Service au comptoir virtuel Advantage+ permet ce qui suit :

Des demandes de vérification de dossiers entièrement numériques de bout en bout

La saisie automatisée et des formulaires dirigés conviviaux

De nombreuses options sécurisées de vérification de l'identité

Les paiements en ligne intégrés et la transmission numérique des résultats

La réduction de l'affluence au comptoir et de la charge de travail administratif

Service au comptoir virtuel fait partie des produits de la plateforme Advantage+ de Triton, qui comprend également Présélection d'embauche et Signalement en ligne. La plateforme représente une assise moderne qui permet aux services de police d'offrir des services en ligne et d'innover de manière continue.

Triton Innovations policières présentera Service au comptoir virtuel Advantage+ au Sommet de l'ACCP sur l'information et la technologie, qui se tiendra du 22 au 25 février 2026, afin de mettre en valeur la manière dont les services de police peuvent passer de processus de service au comptoir manuels à une expérience entièrement numérique.

À propos de Triton Canada

Triton Canada est une entreprise canadienne spécialisée dans la technologie qui propose des solutions numériques sécurisées et conformes à l'ensemble des secteurs public et privé. Grâce à sa division Innovations policières, Triton s'associe aux services de police afin de moderniser les services directs, de réduire la charge administrative et d'améliorer l'accès aux services de sécurité publique lors de situations non urgentes.

Triton est également un fournisseur de premier plan de solutions en matière de vérification des antécédents et de vérification au préalable, notamment la vérification des antécédents criminels, la vérification de l'identité ainsi que des services spécialisés de vérification pour les industries réglementées. Dans l'ensemble des services et produits qu'elle offre, Triton allie une technologie fiable à des sources de données de confiance et à une expertise poussée en réglementation en plus de faire preuve d'un engagement profond en matière de confidentialité, d'exactitude et de conformité.

Pour en savoir plus, consultez le site tritoncanada.ca.

