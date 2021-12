L'entreprise québécoise se distingue sur la scène internationale avec son plus récent manège « Hyper Ride » qu'elle installera cet été à Niagara Falls

MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Triotech, leader mondial dans le marché des attractions numériques interactives, vient de remporter un prestigieux Brass Ring Award dans la catégorie « nouvelle attraction », pour son plus récent manège « Hyper Ride ». L'entreprise annonce également la signature d'une entente avec Clifton Hill de Niagara Falls pour la vente et l'installation de ce manège cet été.

Décerné par l'International Association of Amusement Parks and Attractions (IAAPA), la plus grande association internationale dans le domaine des centres d'amusement et des parcs d'attractions avec plus de 6 000 membres répartis dans une centaine de pays, ce prix reconnait l'innovation et la créativité.

« Hyper Ride » est un manège de type Dark Ride interactif entièrement développé et fabriqué au Québec. Reconnu dans l'industrie pour son originalité et les sensations fortes qu'il procure, il transporte les participants dans un monde d'aventures exaltantes, bien ancrés dans leur siège. En raison de la faible surface qu'il requiert, il s'installe facilement dans un site touristique, un parc d'attraction, un centre de divertissement familial ou un centre commercial, qui habituellement ne peuvent investir dans ce type d'attractions réservées aux grands parcs à thème. L'installation d'un « Hyper Ride » à Clifton Hill, le premier en Amérique du Nord, constitue une vitrine de choix pour Triotech et le nouveau manège en raison de la grande popularité de ce site d'attractions touristiques.

« Les Brass Ring Awards sont l'équivalent des Oscars dans le domaine des parcs d'attractions, souligne Ernest Yale, président et fondateur de Triotech. Nous sommes honorés que le travail de nos équipes soit ainsi récompensé et reconnu pas nos pairs de l'industrie, particulièrement dans le contexte actuel. Nous voulons créer des attractions à la fois uniques et amusantes pour les visiteurs et rentables pour nos clients. Hyper Ride répond parfaitement à ces objectifs et nous permet de rayonner davantage à l'international. »

À propos de Triotech

Lauréat de nombreux prix, Triotech crée des attractions multimédias immersives et interactives pour le secteur du divertissement. Avec plus de 415 attractions installées dans 65 pays répartis sur tous les continents, l'entreprise a permis à plus de 135 millions d'individus de vivre l'expérience Triotech au cours de la dernière décennie. Triotech crée des attractions telles que des théâtres interactifs, des Dark Rides interactifs, des théâtres 4D, des attractions en réalité virtuelle, des théâtres volants (Flying Theaters), des Walkthroughs et des Dark Coasters. Triotech offre des solutions clé en main pour la création d'attractions numériques, incluant le développement de contenu réalisé dans son propre studio à Montréal, au Canada. Fondée en 1999, Triotech est une société privée qui compte près de 200 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Photo disponible ici : https://go.trio-tech.com/HyperRide_Promo_Image_HR.png

