Triotech annonce l'acquisition de CL Corporation et solidifie sa position de leader de l'industrie du divertissement pour les parcs d'attractions

MONTRÉAL, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Forum sur l'internationalisation présenté par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Montréal International et Investissement Québec, Triotech, chef de file mondial du divertissement interactif, annonce aujourd'hui l'acquisition de l'entreprise française, CL Corporation, spécialisée dans la conception de dispositifs d'animations immersives et interactives. Reconnue pour son projet phare « Attention Menhir! », un cinéma 4D de 300 places installé au parc d'amusement Parc Astérix en banlieue de Paris, cette nouvelle filiale de Triotech permettra à la PME québécoise de multiplier sa capacité à créer des attractions multimédias hors du commun pour les industries du divertissement et du tourisme à l'échelle mondiale. L'acquisition permettra aussi à Triotech d'établir une base permanente en Europe à partir des installations de CL Corp en banlieue de Rennes, France.

« CL Corporation dispose d'une technologie et d'un savoir-faire impressionnants, de même qu'une forte présence en Europe. Mais plus encore, elle possède une grande capacité à développer des solutions sur-mesure rapidement pour les clients », a déclaré Ernest Yale, président fondateur de Triotech. « Je suis enchanté que l'entreprise française de 30 employés joigne ses forces avec Triotech afin de créer ensemble de nouvelles expériences et consolider notre position d'acteur incontournable du monde des attractions. »

« Nous sommes fiers de cette transaction qui nous amène à œuvrer au sein d'un joueur reconnu dans l'industrie et qui assume, depuis tant d'années, un leadership créatif et technologique non seulement en Amérique du Nord mais aussi sur la scène mondiale », a commenté Christophe Lucchini, co-fondateur et président de CL Corporation. « Nous partageons avec Triotech les mêmes valeurs d'innovation, d'orientation client et d'engagement vers l'excellence et sommes heureux de donner à notre organisation un tremplin pour poursuivre son développement. »

Cette acquisition permettra à Triotech de bénéficier du savoir-faire de CL Corporation en termes de simulateurs de mouvements de plateformes ainsi que de leur expertise en effets spéciaux et en réalité virtuelle. Ensemble, les deux sociétés auront une présence accrue mondialement et des sites d'exploitation en Europe, au Canada et en Chine.

À propos de Triotech

TRIOTECH, LEADER DANS LE MARCHÉ DES ATTRACTIONS NUMÉRIQUES INTERACTIVES.

Lauréat de nombreux prix, Triotech crée des attractions multimédias immersives et interactives pour le secteur du divertissement. Avec plus de 415 attractions installées dans 65 pays répartis sur tous les continents, l'entreprise a permis à plus de 135 millions d'individus de vivre l'expérience Triotech au cours de la dernière décennie. Triotech crée des attractions telles que des théâtres interactifs, des Dark Rides interactifs, des théâtres 4D, des attractions en réalité virtuelle, des théâtres volants (Flying Theaters), des Walkthroughs et des Dark Coasters. Triotech offre des solutions clé en main pour la création d'attractions numériques, incluant le développement de contenu réalisé dans son propre studio à Montréal, au Canada. Fondée en 1999, Triotech est une société privée qui compte près de 230 employés au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

À propos de CL Corp

CL Corp connaît beaucoup de succès dans la création d'attractions pour l'industrie du divertissement depuis 1999. Avec son siège social en France, l'entreprise est un chef de file dans son marché qui offre des produits de pointe et des solutions personnalisées clés en main aux parcs d'attractions, centres de divertissement familial, zoos, aquariums, centres des sciences et autres lieux de loisirs partout dans le monde.

CL Corp travaille avec diligence pour soutenir les entreprises du début à la fin grâce à une expertise sans égale et 20 ans d'expérience concrète dans l'industrie. Présente en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, notre équipe de professionnels offre un service personnalisé, une vision créative et une passion véritable pour assurer que chaque projet devienne un succès incontestable.

