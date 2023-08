CHANGZHOU, Chine, 3 août 2023 /CNW/ - Les principaux fabricants de modules photovoltaïques, dont Trina Solar, ont présenté leurs produits 210R lors d'une réunion semestrielle de la China Photovoltaic Industry Association à la mi-juillet.

Les neuf premières entreprises se sont entendues sur la normalisation des dimensions des modules de tranches rectangulaires de silicium, sur la base des modules 210R de Trina Solar, ce qui pousse l'industrie à faire un pas de plus vers l'adoption universelle de la technologie 210 mm et de ses modules.

Vertex 605 W 2 384 x 1 134 mm : le « meilleur partenaire » des traqueurs

Les produits de Trina Solar de « taille idéale » comprennent des modules de petit, moyen et grand format, couvrant toute la gamme de puissance de 400 W - 500 W - 600 W+. L'optimisation des formats a permis d'améliorer l'efficacité et la valeur dans un large éventail de contextes, y compris les grandes centrales électriques et pour les utilisations commerciales, industrielles et résidentielles.

Paramètres de l'échelle d'utilité : Dimensions du module grand format 210 mm, le premier étant normalisé à 2 384/2 172 x 1 303 mm en 2021, les modules de 600 W+ offrent une valeur maximale

En ce qui concerne les modules grand format, Trina Solar a mis sur le marché les modules Vertex 670 W et Vertex N 700 W basés sur sa plateforme technologique avancée 210 mm, ce qui a permis à l'industrie d'entrer dans l'ère de la PV 6.0 et d'adopter les modules 700 W+.

Sur la base de tranches 210 mm, les dimensions des modules de 2 172 x 1 303 mm avec 60 cellules et des modules de 2 384 x 1 303 mm avec 66 cellules ont été les premiers à être normalisés en 2021. Les principaux fabricants de modules se sont entendus sur les dimensions et l'emplacement des trous de montage, Trina Solar en tête, ce qui a donné lieu à la norme du groupe T/CPIA0003-2022.

Type de cellules Types de modules Nombre de cellules Longueur du module (mm) Largeur du module (mm) Distance entre les trous de montage sur le côté long (mm) Demi-cellule Verre simple, assemblé/double verre, assemblé 110 2 384 ± 2 1 096 ± 2 400/1 400 ± 1 120 2 172 ± 2 1 303 ± 2 400/1 400 ± 1 132 2 384 ± 2 1 303 ± 2 400/1 400 ± 1 Norme du groupe sur les tranches 210 mm réalisée en 2021

Les modules de plus de 600 W sont devenus la norme dans les projets de centrales électriques. Selon les médias, près de 90 % des modules de plus de 600 W exposés au salon SNEC de cette année à Shanghai utilisaient des modèles 210, 182 et des cellules rectangulaires, les modèles 210 représentant 60 % du total.

Trina Solar continue de dégager de la valeur pour la clientèle et se dirige constamment vers une ère des modules 700 W et plus. Les modules Vertex N 700 W+, renommés pour leurs performances de coût actualisé de l'énergie pour les centrales électriques au sol, devraient entrer en production de masse l'année prochaine.

Contexte commercial et industriel : Les dimensions des modules de format moyen 210R ont été standardisées à 2 384 x 1 134 mm

En avril, Trina Solar a pris l'initiative de lancer ses modules 210R. Cette série est la première de ce qu'on appelle les modules de taille idéale au format moyen 2 384 x 1 134 mm. Non seulement leur rendement s'est considérablement amélioré, mais ils sont aussi conçus pour optimiser l'espace dans les conteneurs d'expédition. Les modules de cette taille permettent une utilisation de l'espace des conteneurs de 98,5 %, soit le niveau le plus élevé disponible.

Les modules Vertex N 605 W, développés à l'aide de la technologie cellulaire avancée de type n i-TOPCon, sont arrivés sur le marché en novembre. Les dimensions de cette série de modules sont de 2 384 x 1 134 mm, avec une puissance de 30 W supérieure à celle des autres produits sur le marché. Cette conception dimensionnelle supérieure permet une utilisation parfaite de la longueur du traqueur. Comparativement aux modules conventionnels de type n avec 72 cellules, la capacité installée sur une seule rangée de traqueurs est augmentée de 13 %. Par rapport à la génération précédente de produits de format moyen, les modules Vertex n-605 W coupent les autres composants du système de 1,8 % à 4,5 %, ce qui les rend absolument parfaits pour les traqueurs. Au premier trimestre de cette année, le volume des envois de modules de 2 384 x 1 134 mm (dont 2 384 x 1 096 mm) avait atteint 30 GW. Les envois cumulatifs devraient atteindre 50 GW d'ici la fin de l'année.

Le concept des cellules de tranches rectangulaires est maintenant pleinement accepté sur le marché, ce qui a permis aux principaux acteurs de l'industrie de parvenir à un consensus début juillet sur les dimensions standard des modules de format moyen.

Établissements résidentiels : Petits formats 2m2 (1 762 x 1 134 mm) de conception à haut rendement et à la fine pointe de la technologie

Les modules Vertex S ont été élaborés à partir de recherches approfondies et de conceptions de paramètres ciblés. Ils sont caractérisés par leur petite taille et la quantité d'énergie qu'ils produisent, parfaits pour les besoins des clients pour des projets distribués où qu'ils soient.

Les spécifications de la nouvelle génération de modules Vertex S, développés avec la technologie de tranches rectangulaires 210 R, peuvent atteindre 450 W, avec des dimensions de 1 762 x 1 134 mm et à peine 1,998 m2, la puissance augmentant de 10~15 W à 450 W, atteignant la puissance la plus élevée en 2 m2, avec une efficacité de 22,5 % et un poids de seulement 21 kg. Vertex S+ répond non seulement aux exigences des règlements de sécurité des bâtiments allemands très stricts concernant la limite de taille supérieure, mais aussi à l'exigence de poids « inférieur à 50 livres (~23 kg) pour une seule personne à transporter ».

Lors du salon SNEC à Shanghai et de l'exposition Intersolar Europe qui s'est tenue récemment en Allemagne, d'éminents fabricants ont présenté des modules de la même taille que les modules Vertex S. 1 762 x 1 134 mm est ainsi devenu la taille idéale des petits formats.

Marque Technologie des cellules Taille du module (L xl mm) Puissance du module (W) Trina Solar TOPCon 1 762 x 1 134 450 JinkoSolar TOPCon 1 762 x 1 134 445 JinkoSolar TOPCon 1 762 x 1 134 450 JA Solar TOPCon 1 762 x 1 134 455 JA Solar TOPCon 1 762 x 1 134 445 JA Solar PERC 1 762 x 1 134 440 Plusieurs produits des principaux fabricants de modules sont disponibles aux dimensions 1 762 x 1 134 mm

En commençant par la normalisation des dimensions des modules 210 mm, la réduction des coûts de fabrication et des coûts actualisés de l'énergie avec les modules de puissance élevée de 210 mm est devenue une tendance dans l'industrie de la PV. Trina Solar a jeté des bases solides pour la normalisation de la taille des modules en poursuivant l'innovation en matière de R-D, en faisant preuve de transparence avec sa technologie et en bâtissant un écosystème avec d'autres acteurs de premier plan.

Au cours des deux dernières années, la taille idéale de 210 mm pour les formats petits, moyens et grands a été un choix courant dans l'ensemble de l'industrie.

En retour, la normalisation de la taille devrait profiter à toute la chaîne de l'industrie. D'une part, les besoins des clients en aval pour divers paramètres PV seront entièrement satisfaits et la valeur pour le client sera maximisée. D'un autre côté, cela peut constituer un moyen pratique d'optimiser la valeur de l'amont et du milieu de la chaîne industrielle et de réduire le coût de toute la chaîne industrielle.

