CHANGZHOU, Chine, le 5 avril 2023 /CNW/ -- Trina Solar, un chef de file mondial en matière d'énergie photovoltaïque (PV) et intelligente, a lancé une nouvelle génération de modules de toit au salon Genera de Madrid, en Espagne, le 21 février : la gamme Vertex S+ de modules de toit à double vitrage de type n dont la puissance de sortie atteint 445 W, la plus élevée dans une zone de moins de deux mètres carrés. Ces modules, qui combinent plusieurs technologies de pointe, assorties d'une garantie de puissance jusqu'à 30 ans, font déjà l'objet d'une production de masse.

Lorsqu'ils choisissent de poser des modules de toit solaires, les installateurs et leurs clients cherchent à satisfaire à trois exigences : une puissance de sortie maximale dans un espace limité, une installation simple et un fonctionnement fiable pendant des décennies, et un bel aspect visuel sur le toit. C'est précisément là que la nouvelle gamme Vertex S+ de Trina Solar entre en jeu.

Pour tous les goûts : Des modules bifaciaux et monofaciaux optimaux de moins de 2 m2

Les toits et les préférences individuelles peuvent différer légèrement selon les scénarios d'application. Par conséquent, Vertex S+ se décline en deux gammes. Le module monofacial NEG9R.28 est doté d'un agent d'encapsulation arrière blanc pour une puissance de sortie maximale affichant jusqu'à 445 Wc et atteignant un rendement de 22,3 %. En revanche, le NEG9RC.27 transparent est l'option préférée pour les applications esthétiques haut de gamme, par exemple sur les toits des habitations où le panneau disparaîtrait presque optiquement. Ce module bifacial présente une puissance frontale de 435 Wc, avec un rendement de 21,8 %. Les deux types de modules présentent une surface d'un peu moins de deux mètres carrés (1'762*1'134*30 mm) et un cadre en aluminium noir.

Un cœur puissant : des cellules de type n

Comme tous les modules Trina Solar, Vertex S+ repose sur la plateforme technologique Vertex de 210 mm. Cependant, grâce au passage aux cellules i-TOPCon de type n, le module peut produire environ 10 % d'énergie supplémentaire sur 30 ans, par rapport à ses homologues de type p. De plus, les cellules de type n présentent une dégradation initiale inférieure de 50 % et une atténuation de puissance annuelle inférieure de 11 %. La combinaison de ces deux facteurs, soit une puissance plus élevée et une dégradation plus faible, se traduit par un rendement énergétique considérablement accru pendant la durée de vie du module, et une fiabilité améliorée.

Trina Solar a renforcé sa toute nouvelle usine intégrée verticalement de type n afin d'assurer l'approvisionnement de cellules i-TOPCon de type n pour les modules de toutes tailles.

Pour une fiabilité et une durabilité à toute épreuve : une structure à double vitrage

Vertex S+ est le premier module de toit du marché à être doté d'une structure à double vitrage robuste, remplaçant la feuille de fond en plastique par une deuxième couche de verre. Par conséquent, les modèles à double vitrage sont très fiables et offrent une protection à toute épreuve pendant des décennies, ce qui rend cette structure de module extrêmement résistante aux embruns salés, aux acides et aux alcalis. Le verre est un scellant parfait et symétrique, ce qui empêche l'humidité de pénétrer et réduit le stress sur les cellules. De plus, les modules à double vitrage Vertex offrent un degré maximal de sécurité incendie. Mais ce n'est pas tout : la suppression de la feuille de fond permet également de réduire l'utilisation des plastiques, ce qui améliore encore l'empreinte environnementale du module et le recyclage à la fin de sa durée de vie.

Manipulation et compatibilité : des modules conçus pour simplifier la tâche des installateurs

Grâce aux progrès réalisés dans le traitement du verre, Trina Solar a pu utiliser deux couches de verre ultramince d'une épaisseur d'à peine 1,6 mm. Les modules pèsent 21,1 kg, ce qui est faible et comparable aux modules dotés de feuilles de fond. Cela signifie que les installateurs peuvent manipuler le nouveau Vertex S+ sur le toit comme ils l'ont toujours fait avec les modules photovoltaïques classiques.

En ce qui concerne l'installation, Vertex S+ est hautement compatible avec les autres composants BOS. Il offre une gamme de méthodes de montage, notamment le serrage côté court et côté long, la poutre croisée, le rail partagé et le montage par glissement. Grâce à son courant de court-circuit de 10,7 A, il est également compatible avec plus de 99 % des principaux onduleurs du marché, comme l'a confirmé une analyse de compatibilité complète.

Une tranquillité d'esprit pendant au moins 30 ans

Les systèmes photovoltaïques dotés des modules Vertex S+ continueront de fournir de l'énergie solaire à nos enfants et à nos petits-enfants, étant donné que le produit est assorti d'une garantie de puissance ultra-longue de 30 ans. L'intégrité mécanique est garantie pendant 25 années complètes plutôt que les 15 années prévues par la norme de l'industrie. Ces garanties prolongées prouvent que Trina Solar a confiance dans sa technologie à double vitrage et le rendement à long terme de ses cellules de type n.

Création d'une valeur ajoutée et relation de confiance avec les clients

Vertex S+ aidera grandement les installateurs avec une proposition de valeur solide, leur permettant d'offrir aux clients le meilleur investissement en matière de garantie et d'accroissement de l'énergie solaire. Doté d'une structure à double vitrage légère et novatrice, il offre un rendement supérieur et des avantages en matière de sécurité. En introduisant plus de verre, l'utilisation du plastique est réduite et sa durabilité accrue, ce qui prolonge la durée de vie du panneau et améliore sa recyclabilité.

Ce produit crée une valeur ajoutée, tant pour l'installateur que pour le client final, en matière de rendement énergétique, de durabilité et de développement durable - bref, une énergie solaire à l'épreuve du temps.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2009169/image_805511_11617462.jpg

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jing Chen, +86-21-6057-5302, [email protected]; [email protected]