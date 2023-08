CHANGZHOU, Chine, le 4 août 2023 /CNW/ - Trina Solar figure dans la catégorie « AAA » pour le cinquième trimestre consécutif selon le rapport d'évaluation de la bancabilité des technologies associées aux modules photovoltaïques publié par PV-Tech pour le deuxième trimestre de 2023, ce qui souligne la position de chef de file de l'entreprise sur le plan de la fiabilité, des technologies de pointe et des expéditions et la vigueur de ses résultats financiers.

Trina a été reconnue par RETC comme un « Overall High Achiever » pendant trois années consécutives et a été classée parmi les entreprises les plus performantes par PVEL pendant neuf années consécutives. Les modules Vertex de l'entreprise ont également récemment été certifiés par TÜV Rheinland pour leur rendement au sein d'environnements marins difficiles, et ses modules de la série 700 W ont obtenu de bons résultats au test de batteuse de RETC.

Trina Solar investit massivement dans l'innovation technologique. Combinant la technologie des modules de 210 mm et la technologie de pointe i-TOPCon de type N, la puissance des modules produits en série devrait dépasser les 700W l'an prochain.

Les envois cumulatifs de modules de 210 mm de l'entreprise ont atteint plus de 65 GW, ce qui lui a valu la première position sur le plan des expéditions de modules de 210 mm à l'échelle mondiale. Les clients ont continué à faire confiance à Trina Solar avec leurs commandes récentes, y compris une entente visant à fournir des modules Vertex 800 MW à Aquila Clean Energy EMEA.

Trina Solar ne ménage aucun effort pour fournir des modules de type N sans tracas. D'ici la fin de l'année, la capacité de production de ses modules devrait atteindre 95 GW, tandis que la capacité de production de ses cellules sera de 75 GW, dont 40 GW dédiés aux cellules de type N.

En juillet, Trina Solar, de concert avec huit autres fabricants de modules, est parvenue à un consensus sur la normalisation des dimensions, ce qui offre une grande valeur pour les clients et fait progresser l'industrie vers l'adoption d'une technologie de modules de 210 mm.

Trina Solar est déterminé à offrir des produits à faibles émissions de carbone à ses clients. Son usine de Yiwu, dans la province chinoise du Zhejiang, est devenue la première usine du secteur de l'énergie photovoltaïque à être certifiée officiellement « carboneutre ».

