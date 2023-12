CHANGZHOU, Chine, le 28 déc. 2023 /CNW/ - Le 15 décembre, Trina Solar, le premier fournisseur de solutions intelligentes de stockage d'énergie et de modules photovoltaïques (PV) au monde, et cinq autres grands fabricants, Astronergy, Canadian Solar, Risen Energy, TCL Zhonghuan et Tongwei, ont mis sur pied la 700 W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance, après avoir lancé une initiative conjointe sur la normalisation et l'application de la conception des modules PV de 700 W et plus le 11 décembre, marquant ainsi l'entrée de toute l'industrie dans l'ère des modules de 700 W et plus.

D'après les dimensions standard des modules de puissance ultra-élevée de 700 W et plus et le document « T/CPIA 0003-2022 Technical Specification for Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic Module Dimensions and Mounting Holes » publié par la China Photovoltaic Industry Association, les six fabricants ont proposé que les modules de 700 W dans toutes les entreprises de modules PV respectent les dimensions convenues dans l'industrie (taille des modules : 2 384 mm x 1 303 mm; distance du trou vertical long côté module : 400 mm/1 400 mm) et une distance de 790 mm a été ajoutée à la norme.

La réduction du coût actualisé de l'énergie par l'amélioration de l'efficacité des modules et de la puissance de sortie est devenue une tendance inexorable dans l'industrie. Les entreprises ont déclaré qu'avec les efforts de collaboration de l'Open Innovation Ecological Alliance PV, l'industrie PV est entrée dans l'ère des modules 600 W et plus il y a trois ans. De nos jours, la puissance de sortie des modules PV est passée de 600 W et plus à 700 W et plus grâce à l'application de la technologie de cellules à haut rendement de type n (TOPCon, HJT, etc.) et de la technologie de la plaquette de grand format G12 (210 mm).

L'initiative, qui demande à toutes les entreprises de modules PV de promouvoir la normalisation des dimensions des modules et l'industrialisation des modules ultra-puissants et ultra-performants, fera progresser l'industrie vers l'industrialisation des modules PV de 700 W et plus.

Selon les fabricants, la 700W+ Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance nouvellement modernisée offrira d'excellentes possibilités pour la chaîne en amont et en aval, tout en produisant un effet à grande échelle, en améliorant l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, en stimulant la production et en réduisant les coûts dans toute la chaîne industrielle. Selon les Cela accélérera l'industrialisation des produits de 700 W et plus, réduire le coût actualisé de l'énergie et maximiser la valeur PV solaire.

Grâce à cette initiative de normalisation des dimensions des modules 700 W et plus et à la mise à niveau de la Photovoltaic Open Innovation Ecological Alliance, Trina Solar, dont la mission est d'offrir « une énergie solaire pour tous », montre encore une fois la voie. Avec d'autres intervenants de l'industrie, Trina Solar s'engage à offrir une plus grande valeur à l'industrie et aux utilisateurs actuels et potentiels de l'énergie solaire à l'échelle mondiale.

