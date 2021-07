Trillium Health Partners devient le premier hôpital au Canada à lancer Voyce

Voyce fournit des services spécialisés d'interprétation vidéo à distance avec des interprètes professionnels ayant reçu une formation spécialisée dans plus de 235 langues et dialectes. Dans le cadre du programme pilote, les patients de scanner au service d'imagerie médicale de l'hôpital de Mississauga qui ont besoin de services d'interprétation recevront des tablettes équipées de l'application Voyce. Ces patients pourront parler directement, de manière virtuelle, avec un(e) interprète qui pourra ensuite traduire en anglais à leur professionnel de la santé du THP en temps réel. Le programme pilote se déroulera pendant 90 jours et sera évalué sur la base de divers critères, notamment les commentaires des patients et du personnel sur la facilité d'utilisation, la facilité d'accès et la qualité des services d'interprétation fournis.

"Chez Trillium Health Partners, nous investissons dans de nouvelles approches et innovations afin de créer un nouveau type de soins de santé pour une communauté plus saine", a déclaré David Stankiewicz, vice-président des services d'information et responsable de l'information et de la confidentialité chez THP. "Garantir une communication forte entre les patients et leurs professionnels de la santé est vital pour nous. Grâce à ses capacités linguistiques instantanées et étendues, et à son intégration à notre nouveau système de dossiers médicaux numériques, Voyce peut contribuer à créer des gains d'efficacité et, finalement, à améliorer l'expérience de soins des patients."

Le THP sert l'une des communautés les plus diversifiées du Canada, avec plus de 55 pays représentés, plus de 130 langues parlées et plus de 18 000 nouveaux arrivants de l'extérieur du pays chaque année. Plus de 7 700 heures de services d'interprétation linguistique ont été fournies aux patients du THP en 2020. Le programme pilote avec Voyce représente une étape importante dans les efforts du THP pour s'assurer que ses équipes disposent des bons outils pour soutenir la plus haute qualité de soins.

A propos de l'Interprétation Vidéo à Distance de Voyce

Voyce fournit un accès immédiat et à la demande à un réseau d'interprètes joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, pour une interprétation dans plus de 235 langues, y compris la Langue de Signes Américaine. Les interprètes sont contactés par vidéo ou audio grâce à l'application mobile de Voyce qui fonctionne sur presque tous les smartphones et appareils Apple et Android, ainsi que sur tout ordinateur connecté au web. Les interprètes peuvent également être contactés en composant simplement un numéro de téléphone. Voyce engage des interprètes médicaux professionnels et hautement qualifiés. Cela permet de s'assurer que nos interprètes sont parfaitement formés et possèdent des niveaux de compétence avancés en matière d'interprétation avant de passer par le programme d'examen interne.

À propos de Voyce

Voyce est une société technologique profondément engagée dans l'aide aux personnes dans le besoin qui affrontent des barrières linguistiques, en leur permettant de se communiquer et d'obtenir de l'aide facilement et rapidement. Ses interprètes linguistiques professionnels et qualifiés fournissent des services d'interprétation à travers une variété de plateformes technologiques et de télésanté dans plus de 235 langues et dialectes, y compris la Langue de Signes Américaine. Au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans le monde entier, Voyce soutient des milliers de sessions par jour en fournissant une assistance linguistique à ceux qui en ont besoin. Pour en savoir plus, consultez le site www.voyceglobal.com.

À propos de Trillium Health Partners

Trillium Health Partners (THP) est l'un des plus grands systèmes hospitaliers communautaires du Canada. Composé de l'hôpital Credit Valley, de l'hôpital Mississauga et du centre de santé Queensway, le THP sert les populations croissantes et diverses de Mississauga, de l'ouest de Toronto et des communautés environnantes. Le THP est un hôpital d'enseignement affilié à l'Université de Toronto et est un membre associé du Toronto Academic Health Science Network. Le THP s'engage à réduire les inégalités et à améliorer la santé dans la communauté. Visitez www.trilliumhealthpartners.ca.

SOURCE Voyce

