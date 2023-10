TricorBraun est le distributeur privilégié de la nouvelle génération de pulvérisateurs et de dispositifs de bouteilles durables et rechargeables Flairosol® aux États-Unis et au Canada

ST. LOUIS, 11 octobre 2023 /CNW/ - TricorBraun, leader mondial de l'emballage, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord avec AFA Dispensing Group pour être le distributeur privilégié de la nouvelle génération de pulvérisateurs durables et rechargeables de la technologie de pulvérisation Flairosol d'AFA aux États-Unis et au Canada.

Flairosol est conçu pour remplacer les emballages aérosols. Il s'agit d'un système sans gaz propulseur, non pressurisé, qui peut être rechargé et réutilisé, offrant ainsi une solution meilleure, plus saine et plus durable.

L'accord élargit l'offre de TricorBraun en matière d'emballage durable et lui permet, en tant que distributeur privilégié d'AFA, de proposer le dispositif Flairosol à des clients aux États-Unis et au Canada dans des segments tels que les soins personnels et de beauté, les nutraceutiques, l'entretien de la maison et des tissus, les soins pour les animaux et les animaux de compagnie, et l'automobile.

« Chez TricorBraun, nous nous efforçons d'aider nos clients à devenir plus durables », a déclaré Mark O'Bryan, directeur des opérations de TricorBraun. « Notre accord avec Flairosol est un autre exemple des efforts que nous déployons pour offrir à nos clients une vaste gamme d'options d'emballage innovantes et durables pour tous les substrats. Nous sommes ravis de nous associer à AFA Dispensing Group. »

Comme alternative aux aérosols, Flairosol réduit les problèmes liés à l'environnement, à la santé et à la sécurité, ainsi que les restrictions et les complexités de la chaîne d'approvisionnement. Sans propulseur ni pression, Flairosol ne contient que du produit et a un taux d'évacuation du liquide de plus de 98 %. Conçue pour durer, la tête de pulvérisation Flairosol peut être facilement démontée et réutilisée plusieurs fois, ce qui réduit les déchets. Le dispositif à tête plus large a un débit prolongé et un effet de pulvérisation continue qui produit une brume fine et uniforme, une ultra brume ou un modèle de pulvérisation moussant; le modèle à tête plus petite convient au marché des soins personnels et à l'utilisation en déplacement. Le dispositif Flairosol se caractérise par sa durabilité, ses performances élevées et sa commodité, avec une qualité supérieure et un design innovant.

« TricorBraun partage notre engagement à fournir des solutions innovantes qui offrent des options d'emballage meilleures, plus saines et plus durables, améliorant ainsi la différenciation des marques », a déclaré Nir Gadot, PDG d'AFA Dispensing Group. « Nous sommes ravis de nous associer à TricorBraun pour offrir cette technologie unique et nous nous réjouissons de travailler avec leur équipe pour développer de nouveaux segments. Flairosol est bon pour les gens, bon pour la planète et bon pour les affaires. »

L'accord de TricorBraun avec AFA Dispensing Group est le dernier développement en date dans le cadre de la démarche de développement durable de l'entreprise et de ses efforts continus pour améliorer son impact environnemental, social et de gouvernance (ESG). Lisez le premier rapport sur le Développement durable de TricorBraun pour en savoir plus sur les progrès accomplis.

Pour plus d'informations sur TricorBraun et la solution Flairosol d'AFA, contactez [email protected].

Les termes de l'accord n'ont pas été divulgués.

À propos d'AFA Dispensing Group

Afa Dispensing (Afa) est un leader mondial dans le domaine des systèmes de distribution de liquides technologiquement avancés. La mission de l'AFA est de perturber le marché grâce à l'innovation, en visant des solutions supérieures qui ravissent les consommateurs, offrent une valeur supérieure et sont les plus durables. AFA s'engage avec ses clients à co-créer des solutions pour améliorer les marques. Les capacités de production comprennent l'Asie et l'Amérique du Nord, ainsi qu'un soutien logistique et un service à la clientèle étendu dans le monde entier. Le portefeuille technologique d'AFA comprend les pulvérisateurs à précompression OpUs, la technologie des bouteilles à double couche Flair ainsi que les solutions de pulvérisation de nouvelle génération Flairosol® , l'alternative aux aérosols.

À propos de TricorBraun

Fondée en 1902, TricorBraun est un leader mondial de l'emballage. Nous fournissons des solutions innovantes pour un large éventail de marchés finaux dans le domaine des récipients en plastique, en verre et en aluminium, des fermetures, des distributeurs, des tubes et des produits flexibles. Notre centre de conception et d'ingénierie primé fournit des designs avant-gardistes fondés sur la connaissance des consommateurs et des solutions créatives. TricorBraun se compose de plus de 2 000 professionnels de l'emballage qui mènent leurs opérations depuis plus de 100 sites en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/343926/tricorbraun_logo.jpg

SOURCE TricorBraun

Renseignements: Jennifer Frighetto, [email protected], 847 702 5304