Tricorbraun fait l'acquisition de Vetroelite

Cette acquisition vient élargir la présence européenne de TricorBraun; l'expansion mondiale de l'entreprise se poursuit

ST. LOUIS, le 1er nov. 2021 /CNW/ - Leader mondial dans le domaine de l'emballage, TricorBraun annonce aujourd'hui qu'elle a acquis Vetroelite, fournisseur d'emballages de verre de première qualité. Cette acquisition vient élargir la présence européenne de TricorBraun et signale la poursuite de l'expansion mondiale de l'entreprise.

« Nous sommes heureux d'offrir une plus vaste gamme de services pour les clients européens tout en appuyant la croissance de Vetroelite, affirme Court Carruthers, président et directeur général de TricorBraun. Nous avons un respect immense pour l'entreprise solide que l'équipe de Vetroelite a bâti et nous sommes heureux d'accueillir l'entreprise dans la famille TricorBraun. »

Établi en 1994, Vetroelite fournit des solutions d'emballage de verre de première qualité pour les industries des spiritueux, de la nourriture gourmet, des fragrances pour la maison, du vin et des cosmétiques, en évolution rapide. Vetroelite a une présence mondiale et mène ses opérations à partir de plusieurs endroits dans l'ensemble de l'Europe ainsi que de l'Amérique du Nord et sert ses clients dans plus de 90 pays. L'entreprise est désormais exploitée en tant que Vetroelite, une entreprise de TricorBraun.

Depuis sa fondation, TricorBraun, en collaboration avec des équipes de gestion, a fait l'acquisition de près de 30 entreprises d'emballage dont elle a su accélérer la croissance. Vetroelite marque la quatrième acquisition de TricorBraun cette année.

Les modalités financières n'ont pas été divulguées.

Au sujet de TricorBraun

Fondée en 1902, TricorBraun est le leader mondial de l'emballage et le plus grand distributeur d'emballage principal en Amérique du Nord. Nous fournissons des solutions innovantes pour une vaste gamme d'emballages pour la fermeture, la distribution, les tubes et les flexibles en plastique et en verre pour la clientèle finale. Notre centre de conception et d'ingénierie fournit des conceptions avant-gardistes, fondées sur les commentaires des clients et des solutions créatives. En tant qu'important acheteur d'emballage au niveau mondial, nous tirons profit de l'expertise de notre chaîne d'approvisionnement internationale, d'une présence durable en croissance et de notre pouvoir d'achat important ainsi que l'envergure nécessaire pour localiser les meilleurs partenaires en approvisionnement et fournir des solutions rentables pour nos clients. TricorBraun mène ses opérations depuis plus de 60 endroits en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/343926/tricorbraun_logo.jpg

SOURCE TricorBraun

Renseignements: Jennifer Frighetto, [email protected] | 847 702 5304, www.tricorbraun.com

Liens connexes

www.tricorbraun.com