L'acquisition rehausse la présence allemande de Vetroelite, l'entreprise d'emballage en verre de luxe de TricorBraun

ST. LOUIS, le 9 janv. 2024 /CNW/ - Le leader mondial en emballage TricorBraun a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fait l'acquisition de Glassland, un fournisseur d'emballage en verre. L'acquisition rehausse l'empreinte allemande de Vetroelite, l'entreprise d'emballage en verre de luxe de TricorBraun, tout en élargissant la présence de TricorBraun en Europe.

Glassland dessert des clients dans le secteur des spiritueux et autres en Allemagne et en Suisse grâce à un vaste catalogue de modèles de fermetures et de bouteilles en verre haut de gamme.

« L'équipe de Glassland est tout aussi passionnée par le service à la clientèle que par la conception, et par conséquent, elle a établi une entreprise de longue date qui profite d'une excellente réputation, » indique Declan McCarthy, le président de TricorBraun Europe. « Nous souhaitons la bienvenue à Glassland au sein de TricorBraun et nous sommes impatients de soutenir la croissance continue de l'équipe. »

Tous les membres de l'équipe de Glassland resteront à l'emploi de TricorBraun et continueront à travailler à leur établissement de Bonn en Allemagne. Après une période de transition, Glassland sera entièrement intégrée à Vetroelite.

« TricorBraun profite d'un bilan fructueux en matière d'acquisition parce qu'elle s'associe à des entreprises robustes tout en offrant des occasions de croissance aux employés et aux entreprises, » explique McCarthy. « Cette acquisition stratégique offre des possibilités de croissance supplémentaires pour Glassland, Vetroelite, nos employés, nos partenaires fournisseurs tout en fournissant un plus grand nombre de services et d'options locales aux clients. »

« Se joindre à TricorBraun et Vetroelite est une étape importante dans l'histoire de Glassland, » relate Johannes Huth, le fondateur et PDG de Glassland. « La collaboration procure un accès à des ressources et de l'expertise mondiales tout en préservant notre dévouement envers le meilleur service à la clientèle. Nous sommes impatients de croître dans les secteurs de la bière, des spiritueux et du vin en Suisse, en plus de desservir d'autres segments de l'emballage, en plus du verre, grâce au soutien de TricorBraun. »

Depuis sa création, TricorBraun s'est associée à diverses équipes de direction pour acquérir avec succès 41 entreprises d'emballage dans le monde et accélérer leur croissance.

Les modalités financières n'ont pas été divulguées. Proventis Partners, un membre de Mergers Alliance, a agit à titre de conseiller financier pour TricorBraun.

Au sujet de Glassland

Nous croyons en la beauté du verre, un robuste réseau d'experts et la collaboration interdisciplinaire et flexible. Notre solide équipe se compose d'experts qualifiés qui se concentrent sur la conception idéale et la mise en œuvre de haute qualité de vos projets.

Au sujet de Vetroelite, une entreprise de TricorBraun

Vetroelite est l'un des plus importants concepteurs et distributeurs d'emballage en verre haut de gamme en Europe. L'entreprise offre une gamme exclusive de contenants en verre (bouteilles, carafes, flacons et bocaux) pour des liquides, des aliments, des parfums d'intérieur et d'autres produits parfumés. TricorBraun a fait l'acquisition de Vetroelite en 2021.

À propos de TricorBraun

Fondée en 1902, TricorBraun est un leader mondial de l'emballage. Nous exploitons notre envergure mondiale, notre portée internationale et notre expertise inégalée pour résoudre les problèmes complexes d'emballage des clients et les aider à réussir sur le marché. TricorBraun se compose de plus de 2 100 professionnels de l'emballage qui mènent leurs opérations depuis plus de 100 sites en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/343926/tricorbraun_logo.jpg

SOURCE TricorBraun

Renseignements: Jennifer Frighetto, [email protected], 8477025304