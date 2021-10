L'acquisition renforce la présence européenne de la société et poursuit son expansion mondiale

ST. LOUIS, le 12 oct. 2021 /CNW/ - Le leader mondial de l'emballage TricorBraun a annoncé aujourd'hui qu'il avait conclu un accord pour acquérir le fournisseur d'emballages en verre haut de gamme Vetroelite de LBO France.

Cette acquisition renforce la présence européenne de TricorBraun et poursuit l'expansion mondiale de l'entreprise.

Fondée en 1994, Vetroelite fournit des solutions d'emballage en verre de qualité supérieure aux industries en plein essor des spiritueux, de la gastronomie, des parfums d'ambiance, du vin et des cosmétiques. Vetroelite est présent dans le monde entier, opérant à partir de plusieurs sites en Europe et en Amérique du Nord et servant des clients dans 90 pays.

"Nous sommes très heureux d'étendre notre présence européenne avec l'acquisition de Vetroelite", a déclaré Court Carruthers, président et PDG de TricorBraun. "L'équipe de Vetroelite a établi une solide réputation pour des solutions d'emballage innovantes et de haute qualité, alimentée par une expertise approfondie et un service client dévoué. Nous sommes fiers d'accueillir Vetroelite dans la famille TricorBraun, et nous sommes impatients de soutenir la croissance continue de Vetroelite."

Tous les membres de l'équipe de Vetroelite, y compris le PDG Daniele Feletto et l'équipe de direction de la société, resteront chez TricorBraun et continueront à travailler dans les locaux existants de la société. À compter de la conclusion de la transaction, Vetroelite fonctionnera sous le nom de Vetroelite, une société de TricorBraun.

"Chez Vetroelite, notre engagement à fournir aux clients des emballages en verre innovants, distinctifs et de haute qualité guide tout ce que nous faisons", a déclaré Daniele Feletto, PDG de Vetroelite. "Nous savons que TricorBraun partage cette même passion et cet objectif, et nous sommes ravis de rejoindre un leader de l'emballage aussi respecté."

LBO France a acquis Vetroelite en 2017 et a apporté depuis un important soutien en matière d'investissement et de gestion, ce qui s'est traduit par une croissance constante et substantielle de Vetroelite.

Depuis sa création, TricorBraun s'est associé à des équipes de direction pour acquérir avec succès et accélérer la croissance de près de 30 entreprises d'emballage. Vetroelite sera la quatrième acquisition de TricorBraun cette année.

La transaction devrait être conclue dans le courant du mois.

À propos de Vetroelite

Vetroelite est l'un des principaux concepteurs et distributeurs européens d'emballages en verre haut de gamme. L'entreprise propose une gamme exclusive de récipients en verre (bouteilles, carafes, flacons et pots) pour les produits liquides, les produits alimentaires, les parfums d'ambiance et autres produits de parfumerie, de cosmétique et de soins du corps.

À propos de TricorBraun

Fondée en 1902, TricorBraun est un leader mondial de l'emballage et le plus grand distributeur d'emballages primaires d'Amérique du Nord. Nous fournissons des solutions innovantes à travers un large éventail de marchés finaux de clients dans les conteneurs en plastique et en verre, les fermetures, les distributeurs, les tubes et les flexibles. Notre centre de conception et d'ingénierie lauréat offre un design avant-gardiste, fondé sur la connaissance du consommateur et les solutions créatives. En tant que principal acheteur d'emballages dans le monde, nous tirons parti de notre expertise de la chaîne d'approvisionnement mondiale, de notre empreinte étendue et durable, ainsi que de notre pouvoir d'achat et de notre envergure pour identifier les meilleurs partenaires d'approvisionnement et fournir des solutions rentables à nos clients. TricorBraun opère à partir de plus de 60 sites dans les Amériques, en Europe, en Asie, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/343926/tricorbraun_logo.jpg

SOURCE TricorBraun

Renseignements: Jennifer Frighetto, [email protected], 847 702 5304, www.tricorbraun.com, https://www.tricorbraun.com/

Liens connexes

www.tricorbraun.com

https://www.tricorbraun.com/