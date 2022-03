« Notre acquisition de Neville and More, un leader très respecté sur le marché britannique de l'emballage, nous permet d'offrir des services et des options de chaîne d'approvisionnement élargis à nos clients », a déclaré Court Carruthers, président et PDG de TricorBraun. « Neville and More fournit des solutions d'emballage innovantes de haute qualité depuis 70 ans, et nous sommes impatients d'investir dans sa croissance continue. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Neville and More dans la famille TricorBraun ».

Tous les membres de l'équipe Neville and More resteront chez TricorBraun. L'entreprise continuera à fonctionner comme une unité commerciale autonome en tant que Neville and More, une entreprise de TricorBraun. Joe Mazzilli, vétéran de l'industrie de l'emballage et responsable des ventes de TricorBraun au Royaume-Uni ces dix dernières années, occupera le poste de Directeur général de Neville and More.

« Compte tenu de nos valeurs similaires et de notre dévouement commun à un service clientèle exceptionnel et à des produits de haute qualité, TricorBraun est la maison idéale pour la prochaine étape de Neville and More », a ajouté Claire Sharpe, propriétaire de Neville and More. « Nous nous réjouissons de la croissance future de Neville and More avec un leader de l'emballage si admiré. »

Depuis sa création, TricorBraun s'est associée à diverses équipes de direction pour acquérir avec succès 32 entreprises d'emballage dans le monde et accélérer leur croissance.

Les modalités financières n'ont pas été divulguées.

À propos de Neville and More

Forte de 70 ans d'innovation en matière d'emballage et d'une croissance constante, Neville and More se concentre entièrement sur la fourniture de bouteilles en plastique, de bouteilles en verre, de pots en plastique, de pots en verre, de bouteilles en aluminium, de pots en aluminium, de fermetures, de distributeurs, de pompes de pulvérisation et de pompes à lotion.

À propos de TricorBraun

Fondée en 1902, TricorBraun est le leader mondial de l'emballage et le plus grand distributeur d'emballage principal en Amérique du Nord. Nous fournissons des solutions innovantes pour un large éventail de marchés finaux dans le domaine des récipients en plastique, en verre et en aluminium, des fermetures, des distributeurs, des tubes et des produits flexibles. Notre centre de conception et d'ingénierie primé fournit des designs avant-gardistes fondés sur la connaissance des consommateurs et des solutions créatives. Nous tirons profit de l'expertise de notre chaîne d'approvisionnement internationale, de notre vaste empreinte durable et de notre pouvoir d'achat inégalé pour localiser les meilleurs partenaires en approvisionnement et les solutions rentables pour nos clients. TricorBraun est composée de 1600 professionnels de l'emballage opérant sur plus de 70 sites en Amérique, en Europe, en Asie et en Australie.

