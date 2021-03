Cette acquisition renforce la présence de TricorBraun au Canada

TORONTO, le 9 mars 2021 /CNW/ - L'entreprise TricorBraun, leader mondial de l'emballage, annonce aujourd'hui l'acquisition de la société québécoise Emballages RODA, renforçant ainsi sa présence dans l'Est du Canada.

Au service de sa clientèle depuis près de 40 ans, RODA est un distributeur d'emballages en plastique rigide destinés aux marchés des produits chimiques, de cartouches de scellants, ainsi que les secteurs nutraceutiques, jus, condiments secs et épices. L'acquisition de RODA permettra à TricorBraun d'acquérir également Industries Rada.

«L'acquisition d'Emballages RODA s'inscrit dans le cadre de notre croissance longue et soutenue au Canada», a déclaré Court Carruthers, président et chef de la direction de TricorBraun. «Nous sommes très impressionnés par la solidité de l'entreprise que Stéphan Berthiaume et son équipe ont bâtie et croyons fermement qu'en joignant nos forces à celles de RODA, nous pourrons répondre aux besoins des entreprises québécoises et de nos clients partout en Amérique du Nord. Nous sommes ravis d'accueillir RODA au sein de la famille TricorBraun.»

Cette acquisition permettra à TricorBraun d'accroître son investissement stratégique au Québec, un marché que l'entreprise dessert depuis plus de 25 ans, en bénéficiant d'un inventaire de stocks entièrement locaux, de membres d'équipe dévoués et de produits fabriqués par des partenaires fournisseurs locaux.

Tous les membres de l'équipe RODA, y compris le propriétaire et chef de la direction Stéphan Berthiaume, demeureront à l'emploi de TricorBraun et continueront d'œuvrer à partir de leurs sites au Québec, devenant ainsi une division de TricorBraun Canada. Emballages RODA exercera désormais ses activités sous le nom de «RODA, une division de TricorBraun» à compter de l'acquisition.

«Depuis près de 40 ans, Emballages RODA et son équipe de professionnels chevronnés sont reconnus comme un maillon important dans la chaîne d'approvisionnement en matière d'emballage», a déclaré Stéphan Berthiaume. «Nous sommes ravis de nous joindre à TricorBraun et impatients d'entamer ce prochain chapitre. Notre intérêt commun pour le service à la clientèle, le niveau de qualité et l'excellence opérationnelle, combiné au vaste réseau de fournisseurs de TricorBraun et à ses multiples sites, permettront à RODA de développer son plein potentiel et de proposer une plus vaste gamme de services à ses clients.»

Afin de poursuivre sur sa lancée, TricorBraun s'est associée à des équipes de direction pour acquérir et promouvoir la croissance de plus de 20 entreprises d'emballage à travers l'Amérique du Nord. Emballages RODA devient la dixième acquisition de TricorBraun depuis les quatre dernières années et la première sous la propriété d'Ares Management et du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

Les modalités de l'entente n'ont pas été divulguées.

À propos d'Emballages RODA

Fondée en 1983 à Montréal, Emballages RODA distribue des composantes d'emballage, contenants, bouteilles, bouchons en plastique rigide et cartouches de fibre pour scellants. Sur le marché nord-américain actuel, pourtant si exigeant, RODA est perçue comme un maillon important dans la chaîne d'approvisionnement en matière d'emballage.

À propos de TricorBraun

Fondée en 1902, TricorBraun est le plus important distributeur d'emballage primaire en Amérique du Nord. Nous proposons des solutions innovantes à travers un large éventail de marchés clients, des contenants, bouchons, distributeurs et tubes flexibles en plastique et en verre. Notre Centre de design et d'ingénierie primé offre un design d'emballage avant-gardiste, guidé par la perspicacité des consommateurs et des solutions créatives. En tant que leader mondial de l'achat d'emballages, nous tirons parti de notre expertise dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, de notre présence croissante et durable et de notre pouvoir d'achat et d'économies d'échelle inégalés pour identifier les meilleurs partenaires d'approvisionnement et fournir des solutions rentables à nos clients. TricorBraun exerce ses activités dans plus de 50 emplacements à travers le monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/343926/tricorbraun_logo.jpg

SOURCE TricorBraun

Renseignements: Jennifer Frighetto, [email protected], 847 702 5304, http://www.tricorbraun.com

Liens connexes

http://www.tricorbraun.com