TORONTO, le 7 juin 2021 /CNW/ - Tricon Residential Inc. (« Tricon ») (TSX: TCN), propriétaire et exploitant de maison individuelles locatives et d'appartements locatifs multi résidentiels aux États-Unis et au Canada, a le plaisir d'annoncer son intégration à l'indice FTSE EPRA Nareit Global Developped Index (l'« Indice ») en vigueur à compter de la date de fermeture des bureaux le 18 juin 2021. L'intégration de Tricon a été confirmée dans l'analyse trimestrielle de juin 2021 de l'Indice.

Il s'agit d'un indice de référence de premier plan pour les sociétés et fonds de placement immobilier (FPI) cotés en bourse dans le monde entier. Il a été élaboré par FTSE Russell en collaboration avec l'European Public Real Estate Association (EPRA), l'association européenne des foncières cotées, ainsi que la National Association of Real Estate Investment Trusts (Nareit), une association américaine de FPI et de sociétés immobilières cotées en bourse.

« Nous sommes ravis de nous joindre à l'Indice FTSE EPRA Nareit Global Developed Index. Il s'agit d'une étape importante de notre transition vers le statut de propriétaire et d'exploitant immobilier, qui permet l'harmonisation de notre entreprise avec notre profil sur les marchés financiers, a déclaré Gary Berman, président et chef de la direction de Tricon Residential. Nous nous attendons à ce que notre inclusion dans cet indice ouvre la porte à un plus grand nombre d'investisseurs, et nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux actionnaires qui favoriseront notre croissance. »

À propos de Tricon Residential Inc.

Tricon Residential est le propriétaire et l'exploitant d'un portefeuille croissant de plus de 31 000 maisons individuelles locatives et appartements locatifs multirésidentiels aux États-Unis et au Canada, principalement dans les États de la ceinture de soleil (« Sun Belt ») des États-Unis. La culture et la philosophie d'entreprise de Tricon sont appuyées par notre engagement à enrichir la vie de nos résidents et des collectivités locales. Nous nous efforçons d'améliorer continuellement l'expérience des résidents grâce à notre plateforme d'exploitation technologique et à notre approche novatrice de gestion des d'habitations locatives. Chez Tricon Residential, nous imaginons un monde où nos habitations locatives simplifient la vie de nos residents. Pour en savoir plus, consultez le site suivant : www.triconresidential.com.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs relatifs à des événements futurs prévus, notamment des énoncés concernant l'intégration de la société à l'Indice et l'impact potentiel de cette intégration. Les informations et les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, les intentions et les hypothèses de la direction. Si des risques inconnus se présentent ou si l'une ou l'autre des hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avère inexacte, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes de la direction, comme prévu dans ces déclarations prospectives. La société décline toute intention ou responsabilité de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois applicables l'exigent.

