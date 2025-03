Son percutant de 80 W, synchronisation de plus de 160 haut-parleurs en mode Party, basse profonde de 43 Hz et autonomie de 24 h

NEWARK, Californie, le 19 mars 2025 /CNW/ -- TRIBIT, une marque mondiale qui se consacre au son accessible de haute qualité, est heureuse d'annoncer le lancement de son nouveau haut-parleur TRIBIT StormBox Lava. Avec une conception robuste et inspirée de la nature, ce haut-parleur Bluetooth portable combine une technologie avancée et un son immersif pour une expérience audio exceptionnelle. Idéal pour la maison, les aventures en plein air ou les rassemblements sociaux, le haut-parleur Lava vous permet d'écouter vos chansons préférées en tout temps, n'importe où, avec style et en toute simplicité.

Haut-parleur portable Bluetooth StormBox Lava de TRIBIT, haut-parleur sans fil de 80 W, autonomie de 24 h, protection à l’épreuve de l’eau homologuée IP67, Bluetooth 5.4, égaliseur personnalisé, XBass, micro intégré, jumelage TWS pour le camping/la plage/les fêtes/l’extérieur.

Son puissant : Équipé de la technologie exclusive XBass de TRIBIT, de deux haut-parleurs de graves magnétiques en néodyme de 30 W et de deux haut-parleurs d'aigus Silk Dome de 10 W, le StormBox Lava offre une basse descendante ultra-profonde de 43 Hz et une puissance impressionnante de 80 W, produisant un son explosif avec basse profonde, des points forts et des notes moyennes riches pour une expérience d'écoute inégalée.

Expérience audio améliorée : Le StormBox Lava est le pôle de divertissement par excellence! Synchronisez plus de 160 haut-parleurs en mode Party, profitez d'un appel mains libres, rechargez vos appareils en déplacement avec une charge inversée et ajustez votre son avec un égaliseur personnalisé.

Autonomie de 24 : Propulsé par 6 batteries à haute capacité et la technologie brevetée RunStretch® de TRIBIT, il offre une autonomie de 24 heures sans interruption, ce qui permet de poursuivre les festivités en passant du jour à la nuit sans problème.

Connectivité transparente : Fabriqué avec des matériaux haut de gamme et alimenté par une puce d'amplificateur TI et la technologie Bluetooth 5.4, le haut-parleur Lava assure une connexion stable et instantanée avec les téléphones intelligents, les tablettes et les autres appareils Bluetooth.

Sangles et poignée amovible : Le haut-parleur StormBox Lava homologué IP67 est doté de deux sangles de différentes longueurs pour un transport facile et une polyvalence élégante.

Le haut-parleur TRIBIT Lava offre des fonctions haut de gamme à un prix abordable de 129,99 $. Disponible dès maintenant sur tribit.com, Amazon, Aliexpress, et chez les distributeurs locaux. Il sera également offert en gris en mai. Obtenez un rabais de 30 % avec le code Stormboxlava sur tribit.com et Amazon jusqu'au 23 mars.

