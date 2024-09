Cette fois, plongez-vous dans la musique et vivez-la en direct

NEWARK, Californie, 27 septembre 2024 /CNW/ - TRIBIT, une marque audio mondiale, prévoit lancer à la mi-octobre son haut-parleur portatif Bluetooth StormBox Blast 2 évolué. Fort du succès du premier modèle, StormBox Blast, le StormBox Blast 2 offre des fonctions évoluées, notamment une cote d'étanchéité IP67 plus élevée, Bluetooth 5.4 et une puissance de sortie énorme de 200 W.

Puissance explosive de 200 W*

Le haut-parleur StormBox Blast 2 Bluetooth de TRIBIT devrait être lancé à la mi-octobre. (PRNewsfoto/TRIBIT)

Doté d'un caisson d'extrêmes graves de 80 W avec des renforts nervurés en diamant, de deux pilotes intermédiaires de 45 W et de deux tweeteurs à dôme en soie de 15 W, le StormBox Blast 2 offre des battements et des notes d'une grande précision. Sa conception à 2,1 canaux, alimentée par deux amplificateurs Ti avancés, assure un son équilibré et dynamique, tandis que deux grands radiateurs passifs améliorent la basse pour une résonance plus profonde.

*Alimentation secteur : 200 W; Puissance de la batterie : 180 W

Karaoké amusant et interactif

Organisez une fête de karaoké avec le haut-parleur TRIBIT qui offre une fonction de karaoké de qualité professionnelle avec un effet réverbère réglable! Prenant en charge les connexions de microphone câblées ou sans fil, ce haut-parleur vous permet de chanter seul ou en duo. Mieux encore, la version Bluetooth 5.4 de pointe assure une expérience d'écoute optimale grâce à la connectivité TWS. Qu'y a-t-il de plus amusant que de réunir ses amis ou sa famille pour une bonne chanson?

Éclairage dynamique personnalisé

Le StormBox Blast 2 est également doté d'un éclairage dynamique personnalisable pour un spectacle de lumière fantastique! Le haut-parleur peut être synchronisé avec le pouls et le rythme de la chanson ou les utilisateurs peuvent choisir une couleur préférée dans l'application TRIBIT pour ajouter une touche époustouflante aux bars, aux mariages, aux festivals et à tout ce qui se trouve entre ces choix.

Temps de lecture de 30 h

Vous vous inquiétez de l'arrêt soudain des chansons au milieu de l'événement? Le StormBox Blast 2 a une durée de jeu de 30 heures pour s'assurer qu'il y a suffisamment de puissance pour faire danser les festivaliers dans la nuit! Grâce à la capacité colossale de sa batterie, le haut-parleur peut également être utilisé pour charger des téléphones ou d'autres gadgets électriques afin d'être certain que rien ne manquera de jus!

À propos de TRIBIT :

En 2017, TRIBIT est né avec un seul objectif : inspirer les gens à s'aventurer tout en s'imprégnant de la beauté de la nature et de la magie du son. Comme si l'on se lançait dans un voyage où les mélodies de l'innovation résonnent avec notre âme, TRIBIT décode le mystère de la musique avec les notes « do ré mi ».

TRIBIT s'efforce de rendre un son de haute qualité accessible à tous, pour un magnifique orchestre auditif. Alors, montez le volume de votre TRIBIT et profitez des meilleurs rythmes!

