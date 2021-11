Pour le lancement de cette nouvelle saison, les conditions sont plutôt marginales avec 3 pistes dans la partie supérieure de la montagne sur les versants Sud et Nord et 2 remontées en opérations. Les passionnés venus apprécier le travail des équipes qui se sont données corps et âme afin d'ouvrir à la date prévue devront redescendre par la télécabine à la fin de leur journée.

L'équipe des opérations maximisera toutes les fenêtres d'enneigement en vue d'ouvrir le maximum de terrain skiable le plus rapidement possible. Par ailleurs, l'ensemble des équipes est dévoué à offrir la meilleure expérience qui soit cette saison où skieurs et planchistes pourront renouer avec leur sport, le plein-air et la montagne.

Tremblant : emmène-moi au sommet

Tremblant fait partie des 15 destinations quatre saisons emblématiques détenues par Alterra Mountain Company, incluant le plus grand centre d'héliski au monde et offrant la passe Ikon, le nouveau standard en matière d'abonnement de ski saisonnier. Véritable chef de file des destinations de villégiature grâce à l'expérience qu'elle propose en montagne et dans son village piétonnier, sa vue sur les Laurentides, la diversité de son offre annuelle et la renommée de ses événements d'envergure-, dont le 24 h Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant - lui ont valu d'être nommé parmi les « meilleures destinations de ski au monde » par les lecteurs de Condé Nast Traveler en 2020, en plus d'avoir été voté « village de ski #1 dans l'est de l'Amérique du Nord » à 20 reprises par les lecteurs de SKI Magazine. En famille, en couple, entre amis ou en groupe, Tremblant accueille les villégiateurs grâce à des vols directs à partir de Toronto, grâce à 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, plus de 75 restaurants et boutiques ainsi qu'un casino en pleine nature.

