Tre Stelle invite les Canadiennes et Canadiens à « ouvrir les yeux » sur un meilleur fromage à la crème

Grâce à des activations à Toronto, à Montréal et à Vancouver, la marque bien de chez nous invite les gens à briser la routine du supermarché et à opter pour un fromage à la crème plus savoureux et de meilleure qualité.

TORONTO, le 14 août 2026 /CNW/ -- Jeudi matin, les usagers de la gare Union de Toronto, de la station Commercial-Broadway de Vancouver et de la gare Centrale de Montréal ont pu voir une scène pour le moins inusitée : des personnes assoupies, vêtues d'un peignoir et d'un masque de sommeil, poussaient un panier d'épicerie en pleine heure de pointe.

Cette mise en scène saisissante faisait partie de la campagne Magasiner en somnambule de Tre Stelle, qui invite les Canadiennes et Canadiens à « ouvrir les yeux » sur leurs automatismes à l'épicerie et à revoir leur choix de fromage à la crème.

La campagne Magasiner en somnambule de Tre Stelle , invite les Canadiennes et Canadiens à « ouvrir les yeux » sur leurs automatismes à l’épicerie et à revoir leur choix de fromage à la crème.

« Nous savons que de nombreuses décisions d'achat se prennent par habitude, surtout pour les produits qu'on met dans son panier semaine après semaine, affirme Logan McCarles, chef de marque chez Arla Foods. Avec cette campagne, nous encourageons les Canadiennes et Canadiens à briser cette routine et à découvrir un fromage à la crème fait d'ingrédients simples, naturels et sans compromis. Un produit sur lequel ils peuvent compter pour sa qualité, sa fraîcheur et sa saveur, que ce soit au déjeuner, à la collation ou dans leurs recettes. »

La campagne met en vedette le fromage à la crème Original Tre Stelle ainsi que la toute dernière nouveauté de la marque, la variété Ail et ciboulette sans lactose, le premier fromage à la crème aromatisé sans lactose au Canada. Faite d'ingrédients de première qualité, cette variété permet aux Canadiennes et Canadiens de savourer toute la fraîcheur et l'onctuosité du fromage à la crème, sans lactose.

Également offert en versions Biologique, Légère, Fines herbes et épices ainsi qu'Originale sans lactose, le fromage à la crème Tre Stelle propose des choix adaptés à tous les goûts, préférences et occasions. Des tartinades toutes simples aux recettes les plus créatives, Tre Stelle permet de cuisiner en toute confiance pour faire de chaque bouchée un véritable plaisir.

Fière marque canadienne présente sur les tables d'ici depuis des générations, Tre Stelle invite le public à revoir son choix de fromage à la crème en découvrant la qualité, la fraîcheur et la saveur d'un produit fait d'ingrédients simples et naturels.

Pour en savoir plus sur les fromages à la crème Tre Stelle et faire le plein d'idées-recettes, visitez le www.trestelle.ca.

À propos de Tre Stelle

Depuis plus de 65 ans, Tre Stelle propose une grande variété de fromages appréciés des Canadiennes et Canadiens. Sa gamme de fromages à la crème comprend les variétés Original, Biologique, Léger, Herbes et épices et Sans lactose, ainsi que la toute nouvelle variété Ail et ciboulette sans lactose. Le fromage à la crème Tre Stelle est offert en épicerie partout au Canada.

SOURCE Tre Stelle

En savoir plus : Souraya Khoury, Gestionnaire de compte, Edelman, [email protected]