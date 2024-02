Traverse Rivière-du-Loup et Saint-Siméon - Mise en place d'un comité d'experts mandaté pour analyser l'appel d'intérêt

QUÉBEC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce la mise en place d'un comité d'experts chargé d'évaluer les réponses à l'avis d'appel d'intérêt Sondage de marché pour le projet - Traverse de Rivière-du-Loup et Saint-Siméon. Publié en janvier dernier par la Société des traversiers du Québec (STQ), cet appel d'intérêt avait pour but de sonder le marché pour trouver des entreprises intéressées à offrir le service, sans en diminuer l'offre actuelle.

Le comité piloté par le Ministère aura pour mandat de consolider toutes les informations recueillies afin d'analyser la capacité d'un armateur à reprendre le service de traversier entre Rivière-du-Loup et Saint-Siméon, aux conditions actuelles et dans les installations en place. Ce comité se composera d'experts en navigation, en dragage, en finance, en architecture navale et en services à la clientèle. Une personne représentant la STQ et une autre, le Ministère, y siégeront également.

L'avis d'appel d'intérêt Sondage de marché pour le projet - Traverse de Rivière-du-Loup et Saint-Siméon demeure en vigueur jusqu'au 8 mars 2024 à 14 h. Le gouvernement a accordé un délai supplémentaire au processus afin que les propositions des répondants potentiels soient les plus détaillées et concrètes possibles.

Faits saillants

L'objectif d'un avis d'appel d'intérêt est de vérifier s'il y a des entreprises intéressées et aptes à offrir le service.

Le Ministère étant une instance gouvernementale distincte de la STQ, il pourra administrer le comité d'experts de façon neutre et impartiale.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

