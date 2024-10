Traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout - Une traversée festive pour lancer le 65e anniversaire de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout

QUÉBEC, le 10 oct. 2024 /CNW/ - C'est avec enthousiasme que la Société des traversiers du Québec (STQ) souligne le 65e anniversaire de l'établissement de la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout. Afin de souligner l'événement, la STQ invite la population à venir célébrer à bord du NM F.-A.-Gauthier, pour des traversées festives qui se dérouleront le samedi 26 octobre, selon l'horaire habituel.

Le départ sera à 8 h de Matane vers Godbout et le retour sera à 11 h de Godbout vers Matane.

Les deux traversées seront ponctuées de plusieurs activités et l'ambiance sera à la fête. L'auteure-interprète Mylène Vallée y effectuera une prestation musicale et l'historien Louis Blanchette présentera une conférence sur l'histoire de la traverse. Il sera aussi possible de visiter la timonerie du navire en groupe restreint.

Pour l'occasion, la STQ offre un tarif spécial par traversée au coût de 5$, applicable pour les piétons, les cyclistes et les passagers d'un véhicule. La STQ remettra ensuite un don à sa campagne Entraide 2024 avec la somme amassée lors de cette journée festive.

« Voilà 65 ans que la traverse Matane-Baie-Comeau-Godbout joue un rôle crucial dans le paysage québécois, en unissant les régions de la Gaspésie et de la Côte-Nord. Elle participe significativement à la mobilité des personnes et des marchandises de part et d'autre du fleuve, en plus de contribuer à la vitalité économique des territoires desservis. Sans ses employé(e)s engagés, qui ont à cœur d'offrir le meilleur service qui soit, la traverse n'aurait pu célébrer ce pan d'histoire. Je tiens à remercier toutes les équipes, qui au fil du temps, ont contribué à ce que la traverse de Matane - Baie-Comeau - Godbout devienne un incontournable en termes de déplacement interrives à travers la province. »

Greta Bédard, présidente-directrice générale de la Société des traversiers du Québec

Hommage aux bâtisseurs

C'est le 14 octobre 1959 que la compagnie Traverse Matane-Godbout Limitée obtenait son permis pour la mise en place d'un service de traversier entre Matane et Godbout pour le transport de passagers, de véhicules et de marchandises.

À cette époque, le besoin de créer un lien maritime efficient entre la Gaspésie et la Côte-Nord pour répondre aux besoins commerciaux des deux régions était rendu plus que nécessaire pour unir des économies complémentaires.

Au fil du temps, le service de traversier a su s'adapter aux besoins grandissants de la clientèle passant du NM N.-A.-Comeau pouvant accueillir 100 passagers et 38 véhicules, au NM F.-A.-Gauthier qui peut aujourd'hui accueillir 800 passagers et 180 véhicules.

Les promoteurs de l'époque ont travaillé fort pour réaliser leur vision, soit la création d'un service maritime entre Matane et la Côte-Nord. Soulignons à cet égard, la contribution de l'homme d'affaires gaspésien Félix-Adrien Gauthier, entrepreneur, commerçant et maire de Matane de 1960 à 1963 qui fut la figure de proue du mouvement. C'est lui qui a convaincu une dizaine d'hommes d'affaires de la région de s'associer pour la création d'une compagnie de navigation. Le capitaine Henri Piuze, par son rôle au cœur même des négociations pour la création de la traverse, devient en quelque sorte l'homme-orchestre du projet et l'un de ses plus ardents défenseurs.

La première traversée de la Traverse Matane-Godbout Limitée a été réalisée en 1962.

