Traverse île d'Entrée-Cap-aux-Meules - La STQ offre le service maritime et le service héliporté

QUÉBEC, le 31 janv. 2022 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe les résidents et la clientèle de la traverse de l'Île-d'Entrée que le NM Ivan-Quinn pourra continuer à offrir le service maritime pour les passagers et les véhicules lorsque les conditions météorologiques et de navigation le permettent. En raison des conditions de glace, une interruption des traversées demeure une éventualité à considérer en cette période comme ce fût le cas lors de la majorité des années antérieures.

Afin d'assurer la continuité du service, la STQ met en place, à partir du mardi 1e février 2022, un service héliporté avec le transporteur Héli-Express. La liaison aérienne sera entre l'aéroport de Havre-aux-Maisons et l'aéroport de l'Île d'Entrée.

Modalités du transport aérien

Le service sera disponible du lundi au samedi selon l'horaire suivant :

Départ de Havre-aux-Maisons à 11 h 30;

à 11 h 30; Départ de l'Île-d'Entrée à midi.

De plus, il y aura des départs supplémentaires lorsque le service maritime ne sera pas disponible :

Départ de Havre-aux-Maisons à 15 h;

à 15 h; Départ de l'Île-d'Entrée à 15 h 30.

Les réservations seront obligatoires pour assurer d'avoir une place à bord de l'hélicoptère. La clientèle est invitée à communiquer avec le service de réservation téléphonique de CTMA au 418 986-3278 ou, sans frais, au 1 888 986-3278.

Les tarifs sont les mêmes que pour le service maritime habituel et seront payables en argent comptant, par carte de crédit ou par carte de débit.

Enfin, les clients doivent se présenter au moins trente (30) minutes avant le départ.

Le passeport vaccinal est obligatoire afin de monter à bord de l'aéronef. Cette obligation est déterminée par l'Arrêté d'urgence de Transports Canada visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19.

S'abonner aux alertes de la STQ

Le service d'alertes de la STQ est un moyen efficace et rapide d'être informé lorsqu'il y a une modification au service en recevant un texto ou un courriel.

La STQ invite la clientèle de la traverse de l'Île-d'Entrée à s'y abonner en créant un compte client sur le site Web de la STQ.

En cas de questions supplémentaires sur le service offert, la clientèle est invitée à communiquer directement avec CTMA au 418 986-3278 ou, sans frais, au 1 888 986-3278.

