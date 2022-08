Traverse de la rivière Saint-Augustin - Remise de la pièce de quille du NM Rivière-Saint-Augustin

QUÉBEC, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, dans le respect de la tradition maritime, que la pièce de quille du NM Rivière-Saint-Augustin a été remise à la Société des traversiers du Québec (STQ) par le constructeur du navire, Industries Océan Inc., une société liée au Groupe Océan. La remise a été effectuée par M. Jacques Tanguay, président et chef de la direction du Groupe Océan à M. Stéphane Lafaut, président-directeur général de la STQ.

La pièce a ensuite été installée sur le navire, derrière la plaque d'identification, afin de lui porter chance durant sa carrière opérationnelle ainsi qu'à son équipage.

Construit au coût de 5,5 millions de dollars, ce navire a été conçu spécifiquement pour répondre aux exigences du transport de marchandises dans la région maritime de la Basse-Côte-Nord et de la rivière Saint-Augustin.

Rappelons qu'il remplacera le chaland et le remorqueur actuellement utilisés pour assurer le service de transport de marchandises entre Pointe-à-la-Truite et Saint-Augustin.

Mise en service du NM Rivière- Saint-Augustin

La semaine prochaine, le NM Rivière-Saint-Augustin effectuera son transit entre Québec et Chevery dans un premier temps pour ensuite rejoindre Saint-Augustin les jours suivants. À la suite d'une période de familiarisation de l'équipage, il pourra débuter le service officiellement plus tard cet automne.

Citations

« Je suis très fier du travail accompli par nos équipes pour la gestion et réalisation de ce projet. La livraison du produit répond parfaitement aux attentes et surtout, le budget et l'échéancier ont été respectés. C'est un navire unique qui a été créé pour répondre à des besoins spécifiques pour notre clientèle de la Basse-Côte-Nord. La population de Pakuashipi, et de Saint-Augustin, seront vraiment heureux de le voir arriver dans les prochaines semaines. »

- Stéphane Lafaut, PDG de la Société des traversiers du Québec

« Chez Industries Océan, situé à L'Isle-aux-Coudres dans la belle région de Charlevoix, nous ressentons une grande fierté face au fait que ce traversier ait été construit par des gens d'ici, pour des gens d'ici. Nous avons pu compter, encore une fois, sur le savoir-faire de nos équipes et nous avons travaillé en étroite collaboration avec la STQ qui avait des exigences strictes dans la réalisation de ce projet. Avec ses 50 ans d'histoire, Groupe Océan est heureux de mettre ses expertises diversifiées au profit de la STQ et des communautés desservies ».

- Jacques Tanguay, Président et chef de la direction, Groupe Océan

