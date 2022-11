Traverse de la rivière Saint-Augustin - Heure limite du service en soirée

QUÉBEC, le 8 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la clientèle de la traverse de la rivière Saint-Augustin que le service de transport de passagers par aéroglisseur se termine au plus tard à 23 h 30 selon l'heure normale de l'Atlantique et heure locale. Cette heure limite permet ainsi d'assurer le temps de repos obligatoire de l'équipage et d'assurer que l'horaire du VCA L'Esprit-de-Pakuashipi soit respecté le lendemain.

Le service est bonifié en soirée pour accommoder la clientèle arrivant par avion ou par le NM Bella-Desgagnés après la dernière traversée prévue à l'horaire de la journée.

Voici le tableau récapitulatif de l'heure limite du service en soirée selon les périodes de l'année :

Période de l'année selon l'heure Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Heure avancée de l'Est 22 h 30 22 h 30 22 h 30 Aucune* 22 h 30 Période de gel et de dégel du

printemps ** 22 h 30 22 h 30 22 h 30 22 h 30 22 h 30 Heure normale de l'Atlantique 23 h 30 23 h 30 23 h 30 Aucune* 23 h 30 Période de gel et de dégel de

l'automne ** 23 h 30 23 h 30 23 h 30 23 h 30 23 h 30

* Changement d'équipage, heure limite respectée. ** Besoin de 2 pilotes en tout temps pour observer les glaces sur la rivière.

Pour de plus amples renseignements sur la traverse de la rivière Saint-Augustin et l'horaire en vigueur : traversiers.com.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Renseignements: Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com