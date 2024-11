Traverse de L'Isle-aux-Coudres - Saint-Joseph-de-la-Rive - Retour à la normale à compter de janvier

QUÉBEC, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Le NM Joseph-Savard reprendra sa place de navire permanent à la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive cet hiver à la suite de sa sortie de cale sèche. Ce retour marque une étape clé pour le service à la communauté, qui pourra désormais compter sur un navire modernisé, prêt à assurer le service pour les années à venir.

Sécurité et fiabilité du NM Joseph-Savard

Le NM Joseph-Savard respecte et respectera toutes les normes de sécurité en vigueur. Sa remise en service cet été a d'ailleurs démontré sa capacité à assurer une liaison fiable et sécuritaire entre les deux rives.

Des ajustements techniques nécessaires pour optimiser les performances du navire, tout en améliorant le confort des passagers grâce à une réduction du bruit et des vibrations, seront réalisés lors de la cale sèche actuellement en cours au chantier naval Océan à Québec.

Navire de relève

Avec la remise en service du NM Joseph-Savard à la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive, le NM Félix-Antoine-Savard, qui a joué un rôle essentiel pour assurer le service ces derniers mois, sera réaffecté à sa fonction première, de navire de relève polyvalent. Toutefois, il restera prêt à intervenir en cas d'urgence.

Cette étape marque un tournant important, permettant un retour à une situation plus stable et régulière non seulement à la traverse de L'Isle-aux-Coudres, mais pour tous les usagers de la Société des traversiers du Québec.

SOURCE Société des traversiers du Québec

Source : Simon Laboissonnière, Responsable de la coordination des communications et du marketing, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483, poste 71023, Cellulaire : 418 508-9641, [email protected], traversiers.com